White Hawks forlænger med tre stamspillere

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks forlænger med tre af de "gamle" spillere, der er en del af holdets grundstamme. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for at kunne offentligøre, at tre vigtige spillere fortsætter deres karrierer i White Hawks. Kaptajn Rasmus Søndergaard, backen Christian Mieritz, og forwarden Gorm Topholt, har alle skrevet under på en ny et-årig aftale, siger direktør Henrik Andersen i pressemeddelelsen.

Rasmus Søndergaard og Gorm Topholt er spillere af egen avl. Derudover skal Christian Mieritz i gang med sin fjerde sæson i klubben, og er ved siden af ishockeyen ved at uddanne sig til tømrer i det nordjyske, så det er alle tre spillere, der har været i White Hawks i mange år.

- De tre spillere er alle nogen der går forrest. De trækker måske ikke de store overskrifter i medierne, men fælles for dem er, at man kan forvente en 100% arbejdsindsats hver eneste gang. Derfor er de også vigtige for et hold som vores, hvor vi med mange unge spillere ikke kan undgå der kommer udsving, lyder det fra klubben.