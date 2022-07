White Hawks forstærker truppen med to backs

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks har tilføjet svenske Jesper Dahlroth og dansk/svenske Linus Lundberg til truppen.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Den 30-årige back Jesper Dahlroth kommer til klubben efter en halv sæson hos østrigske Fehérvár.

- Det bliver rigtig sjovt at komme til Frederikshavn og spille. Jeg har aldrig spillet i Danmark før, så det bliver utrolig spændende at prøve kræfter med den danske liga, siger svenskeren.

Tidligere har han repræsenteret flere svenske klubber. Det er blandt andet blevet til en enkelt sæson i den bedste svenske række, hvor han spillede 50 kampe for IK Oskarhamn.

Sportschef Kasper Kristensen glæder sig over den nytilkomne spiller.

- Jesper Dahlroth kommer til klubben med bunkevis af rutine fra de to bedste rækker i Sverige. Han er en meget dygtig og stærk defensiv back, der er rigtig god foran eget mål. Herudover vil vi også se, at Jesper kommer til at bidrage offensivt med hans gode spilforståelse og playmaking evner, siger han.

En back til fremtiden

20-årige Linus Lundberg er ligeledes back. I sidste sæson tørnede han ud for Strömsbro IF fra den tredje bedste svenske række.

Den unge back ser frem til at prøve kræfter med den danske liga.

- Det er vigtigt for min udvikling at få prøvet mig selv af et nyt sted, og i et nyt miljø, hvor de unge får chancen. Jeg glæder mig til at blive en del af truppen, og få finpudset mit danske igen, siger Linus Lundberg, der er opvokset i Sverige, men har dansk/svensk statsborgerskab.

Ifølge sportschef Kasper Kristensen er Linus Lundberg hentet til bredden af truppen, hvor han skal kæmpe med de andre unge backs om spilletiden.

- Linus Lundberg er en ung spiller, der skal have mulighed for at vise sig frem. Han passer godt ind i vores strategi i White Hawks, hvor vi gerne vil give flere unge spillere chancen. Linus er en mindre back, der er rigtig dygtig på skøjterne, og kan sætte fart i spillet med pucken, siger han.

De to backs tilslutter sig sig resten af truppen i næste uge.

Jesper Dahlroth skal spille med nummer 39 og Linus Lundberg skal spille med nummer 86.