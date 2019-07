White Hawks forstærkes med 23-årig svensker

ISHOCKEY: Den 23-årige svensker Albin Lindgren er blevet en del af isligaholdet Frederikshavn White Hawks.

Elite Nord Frederikshavn A/S har skrevet en et-årig kontrakt med svenskeren.

- Vi er rigtig glade for at have signet Albin Lindgren, der er en all-round back. Han har et godt skøjteløb, og er rigtig dygtig i powerplay, med et godt skud, hedder det i en pressemeddelelse.

Albin Lindgren har fået sin ishockeyopvækst i svenske Skövde, hvor han har spillet stort set hele sit liv. Sidste år rykkede han til den bedste norske række og leverede 26 point i 33 kampe.

Selv glæder Albin Lindgren sig til at komme til det nordjyske:

- Jeg ser meget frem til at komme til Frederikshavn at spille. Jeg håber meget, jeg kan fortsætte med at udvikle mig som ishockeyspiller, og ikke mindst hjælpe holdet med at vinde en masse kampe i den kommende sæson. Jeg glæder mig til at trække trøje nummer 67 over hovedet.

Albin Lindgren ankommer til Frederikshavn i løbet af den næste uges tid.