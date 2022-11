White Hawks giver ung tjekke chancen

FREDERIKSHAVN:Det kører meget godt for Frederikshavn White Hawks, der har vundet sine seks seneste kampe i Metalligaen. Holdet er ved at finde sin spillemæssige identitet, og man har oven i købet fået tilgang af en ung forward.

20-årige Michal Vagner er landet i Frederikshavn. I første omgang var det meningen, at han skulle træne med klubbens U20-hold, men et par træninger var nok til at overbevise sportschef Kasper Kristensen om, at Michal Vagner skulle have chancen på Metalligaholdet.

- Det er en spændende ung forward, som har vist sig godt frem, og nu prøver vi ham så på vores ligahold. Det er endnu for tidligt at sige om, det skal være en fast aftale, men det første indtryk er godt, siger Kasper Kristensen.

Michal Vagner har fået sin hockeyopdragelse i den tjekkiske storklub Sparta Prag, og her har han spillet indtil for kort tid siden. Nu er det imidlertid Frederikshavn White Hawks, der kan få glæde af Vagner.

- Det vi indtil videre har set, har set godt ud, og han har nogle kvaliteter, som vi bestemt skal have set lidt nærmere på, siger Kasper Kristensen.

White Hawks-sportschefen har ellers ikke travlt med at finde eventuelle forstærkninger, som der ellers er plads til med tanke på, at White Hawks med Michal Vagner blot har otte imports ud af de tilladte ni.

- Vi er ikke i markedet for at finde noget nyt. Lige nu er vi glade for den trup vi har, og vi ser også, at flere af vores udenlandske spillere er begyndt at præstere bedre, og det kan vi aflæse på vores resultater, siger Kasper Kristensen, der er glad for den udvikling, man har oplevet med de seneste seks sejre.

- Vi har hele tiden vidst, at det ikke ville blive en nem sæson, men vi føler, at holdet er i gang med en meget positiv udvikling, så det nyder vi bare. Jeg vil da heller ikke lyve omkring den foregående stime, hvor vi tabte en del kampe. Da vi endelig vandt over Herlev, så jublede vi jo som om, vi havde vundet DM-guldet, så det har helt sikkert betydet meget for alle på holdet, at vi har fået vendt tingene lidt, siger Kasper Kristensen.

Næste White Hawks-opgave er en udekamp torsdag i Esbjerg.