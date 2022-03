White Hawks gled i svinget mod Esbjerg

ISHOCKEY:Der var en solid tåge over Frederikshavn onsdag aften, og i den lokale skøjtehal var det et i perioder noget omtåget hjemmehold, der var vært for den tredje kvartfinalekamp mod Esbjerg.

Vestjyderne endte med at skøjte afsted med en 4-1-sejr, som selv ikke de mest inkarnerede White Hawks-fans kunne indvende noget mod.

I modsætning til søndagens kamp kom Esbjerg denne gang noget mere moderat ud til første periode. De første 10 minutter var det tætteste, man kan søvngængerhockey i et slutspil. Der var ikke meget at berette om, og det kunne end ikke et par udvisninger til Esbjerg ændre på.

Faktisk virkede White Hawks-powerplayet så ideforladt, at det næsten var en fordel, når Esbjerg blev fuldtallig, hvor mærkeligt det end måtte lyde. White Hawks formåede at skabe et par store chancer fem mod fem, men de blev dygtigt stoppet af Esbjerg-keeper Thomas Lillie.

Kort før den første pause fik Frederikshavn White Hawks brudt det offensive dødvande, der virkede til at være fulgt med fra søndagens kamp i Esbjerg.

Thomas Søndergaard stod klar foran Esbjerg-målet, da chancen bød sig. Efter et besøg i Esbjerg-zonen der på sekunder udartede sig til et par farlige chancer, fik Søndergaard skubbet pucken i mål.

Den føring fik Frederikshavn til for alvor at køre på i det efterfølgende angreb. Faktisk spillede man sig frem til en tre mod to-situation, men den blev dog formøblet med en forkert pasning. Den blev opsnappet, og så gik det ellers den anden vej. Esbjerg slog kontra og få sekunder senere, havde Jeff King udlignet. Dermed blev det spirende White Hawks-momemtum straks afblæst, og nu var det faktisk hjemmeholdet, der trods en god sidste halv første periode gik til pause med en skuffelse i bagagen.

Kampen i tal Frederikshavn White Hawks - Esbjerg Energy 1-4 Periodecifre: 1-1, 0-2, 0-1 Mål: 1-0 Thomas Søndergaard (18.52), 1-1 Jeff King (19.23), 1-2 Travis Brown (28.46), 1-3 Grayson Downing (33.36), 1-4 Felix Scheel (59.05) Udvisningsminutter: Tilskuere: 1726 Esbjerg fører serien 2-1. VIS MERE

Efter lidt meningsudveksling af fysisk karakter røg Esbjergs Juuso Walli og White Hawks' Niklas Pavel i straffeboksen. Den efterfølgende fire mod fire-periode blev af yderst underholdende karakter.

Først fik White Hawks en tre mod en-situation, men den formøblede man med samme omtanke, som Frederik Fetterlein er i stand til at formøble et bundt tusindkronesedler. Den store mulighed blev nemlig forvandlet til en fire mod en-situation til Esbjerg. Den gave takkede Travis Brown for, da han sendte pucken ind bag en prisgivet Tadeas Galansky.

Udvisninger blev efterfølgende et tema for White Hawks, der pludselig kunne se sig selv i en tre mod fem-situation. Faktisk fik Esbjerg Energy et helt minut med to mand mere på isen. Selvom vestjydernes powerplay virkede næsten ligeså tamt som hjemmeholdet, så fik Esbjerg alligevel bragt sig på 3-1, da Grayson Downing fik udnyttet, at han havde god plads helt inde ved mållinjen.

White Hawks havde tydelige udfordringer med at finde timingen i spillet. Bedst illustreret ved en mængde offside-kendelser mod hjemmeholdet. Mod periodens slutning fik man dog sat et par gode pasninger sammen, og det skabte en friløber til Sebastian Brinkman, der gav lidt håb frem mod en vanskelig opgave i tredje periode.

Frederikshavn kom ud til de sidste 20 minutter, og fik skabt et godt tryk mod Esbjerg-målet. Der var flere store chancer til White Hawks, men Søren Nielsen var lige ved at lukke og slukke festen med 10 minutter tilbage. Kort efter var det en anden Esbjerg-spiller, der var ved at score til 4-1. Kale Kerbashian gjorde kort efter sin holdkammerat kunsten efter, da han brændte en endnu større chance.

Kampen i de efterfølgende minutter i dvale. White Hawks forsøgte at fremtvinge en reducering, men det blev ved intentionen.

Emeli Räsänen, som i forvejen er ganske upopulær i Esbjerg og omegn efter sin tackling på Valdemar Ahlberg i kamp et, lagde i kakkelovnen til endnu en hed modtagelse i fredagens udekamp, da han gik voldsomt til Ryker Kilins, der måtte hjælpes fra banen.

Frederikshavn fik et powerplay mod kampens slutning, men som i de foregående tilfælde var det et totalt ideforladt udspil, der kom fra Frederikshavns side, og i stedet kunne Felix Scheel score i tomt mål til 4-1 med under et minut tilbage af kampen.

Frederikshavn skal finde helt andre takter frem til fredagens kamp, hvis ikke Esbjerg skal løbe fra nordjyderne i kvartfinaleserien.