White Hawks henter back fra storklub

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks har fundet anledning til at forstærke sig på back-positionen.

Der er tale om den 21-årige back Denys Rubanik. Han har tegnet kontrakt for resten af sæsonen. Han kommer fra den schweiziske storklub Davos.

Den nye White Hawks-back har både schweizisk og ukrainsk pas. Han spillet hovedparten af sin karriere i Schweiz. Der er tale om en fysisk stærk back med 96 kilo fordelt på 188 centimeter.

-Denys Rubanik er en ung back, som kommer med en masse gåpåmod, og har lysten, samt den nødvendige mentalitet til at kunne udvikle sig yderligere. Han er en stor og stærk back, der gerne vil spille det fysiske spil. Han bruger sin størrelse rigtig fornuftigt, og så er han dygtig til at rydde op foran mål, lyder det fra sportschef Kasper Kristensen.

Denys Rubanik er særdeles begejstret for sin nye aftale med vendelboerne.

-Jeg er virkelig glad for den her chance i Frederikshavn White Hawks, og ser meget frem til at komme i gang, og spille min første kamp for klubben. Jeg er sikker på, jeg kan udvikle mig ydereligere i Frederikshavn, og ser det som et rigtig godt sted at kunne det.

-Jeg kender ikke så meget til Metal Ligaen, men har forhørt mig lidt, og fået et godt indtryk af det. Jeg har samtidig hørt, at Danmark er et dejligt land at bo i, så det bliver spændende at forlade min trygge base, og prøve noget nyt, lyder det fra Denys Rubanik.

Den 21-årige back har indtil for ganske kort tid siden været udlejet fra Davos til Ticino Rockets, der frister en tilværelse i bunden af den næstbedste schweiziske række.