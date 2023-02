White Hawks henter dansk landsholdsspiller

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks sikrede mere eller mindre en slutspilsplads, da høgene tidligere på ugen besejrede Rødovre Mighty Bulls.

Netop Rødovre ender med at trække det korteste strå i forhold til slutspillet, og ligesom for et år siden, er betyder den tidlige sommerferie, at økonomisk trængte Rødovre lader sine spillere sive til andre klubber, hvis interessen er til stede.

Den mulighed udnyttede White Hawks for et år siden, og det gør vendelboerne igen i år. Denne gang er det en stærk dansk back, der supplerer White Hawks-truppen.

Jacob Böll, der fik sin landsholdsdebut i den forgangne weekend, er en stor fyr på næsten to meter, som kommer til at fylde godt i White Hawks defensiven.

Sportschef Kasper Kristensen forklarer i en pressemeddelelse, at det ikke var planen, at han skulle hente en ekstra back, men da chancen bød sig, var han ikke i tvivl.

-Vi havde som udgangspunkt ikke planer om at hente en ny spiller inden transferdeadline, men da muligheden for at få Jacob herop opstod onsdag, var vi ikke sene til at slå til. Vi får en spiller ind, der har spillet en rigtig flot sæson for Rødovre, hvilket blev krydret med en fortjent udtagelse til landsholdets kampe i sidste weekend. Vi glæder vi os til at få Jacob herop, så han kan lære sine nye holdkammerater at kende, og komme ind i systemerne, så han kan få sin debut på tirsdag, hvor vi spiller i Nordjyske Bank Arena mod Herning Blue Fox, udtaler sportschef Kasper Kristensen.