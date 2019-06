White Hawks henter erfaren svensker

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks har sikret sig den første udenlandske forstærkning frem mod den kommende sæson.

Vendelboerne fortæller fredag, at man har tegnet en etårig kontrakt med den 34-årige svenske center Anders Eriksson.

- Anders Eriksson er en meget stærk to-vejs centerspiller, der er god i både powerplay og boxplay. Vi får en meget erfaren spiller, der samtidig er en ledertype, der altid går forrest til træning og i kamp. Han er en god playmaker og meget stærk på faceoff, fortæller Frederikshavn White Hawks i en pressemeddelelse.

Anders Eriksson har tidligere i karrieren optrådt i den bedste svenske række, men i den forgangne sæson var han kaptajn for Lausitzer Füchse i den næstbedste tyske række. Her leverede han over 100 point.