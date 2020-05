White Hawks henter ny målmand i Esbjerg

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks oplyser onsdag morgen i en pressemeddelelse, at man har skrevet kontrakt med den 23-årige målmand Mathias Seldrup for de kommende to sæsoner.

Mathias Seldrup er født og opvokset i Herning, hvor han har været i god skole i den midtjyske ishockeykultur. For fire sæsoner siden tog han springet til Esbjerg, hvor han flere gange har voldt White Hawks problemer.

Mathias Seldrup kommer til at spille med nummer 83 på ryggen, og han flytter til Frederikshavn i løbet af sommeren.