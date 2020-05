White Hawks henter Rungsted-spiller til kommende sæson

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks oplyser, at man har skrevet kontrakt med den 21-årige Lucas Andersen, som senest har spillet for Rungsted Seier Capitals.

Elite Nord skriver i en pressemeddelelse, at Lucas Andersen er et stortalent i dansk ishockey. I sidste sæson leverede han 19 point i 43 kampe for Rungsted Seier Capitals, og at han er en stærk offensiv spiller, der passer perfekt ind i White Hawks trup.

Lucas Andersen har fået sin ishockeyopdragelse i Rødovre, men har også været både i Finland og Sverige for at prøve sit talent af.

- Jeg synes, det er super spændende at skulle skifte til White Hawks, og har talt en del med Jari Pasanen om klubben og holdet. Jeg ved, han er god til de unge spillere, og det glæder jeg mig til at blive en del af. Jeg vil gerne udvikle mig selv både på og uden for isen, og ser frem til at møde den jyske kultur, siger Lucas Andersen i pressemeddelelsen.

Lucas Andersen flytter til Frederikshavn i begyndelsen af august, og vil, hvis sommertræningen bliver åbnet op af regeringen, komme op og være med, og møde sine kommende holdkammerater. Trøje nummer 71, som tidligere blev båret af Dale Mitchell, bliver i den kommende sæson med navnet Andersen på ryggen i Frederikshavn White Hawks.