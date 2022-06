White Hawks henter rutineret forward

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks har indgået en etårig kontrakt med den 29-årige forward Daniel Madsen.

Madsen har fået sit hockeyopvækst i Vojens og fik sin ligadebut for SønderjyskE tilbage i 2010. Han har blandt andet også tørnet ud for Aalborg Pirates i sæsonen 2020/21, og har i den seneste sæson spillet for Rungsted Seier Capital.

- Daniel bringer en masse erfaring ind i truppen, hvor han både i Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital har spillet finaler. Han har spillet både Continental Cup og Champions Hockey League, og kommer til at få en ledende rolle på det kommende White Hawks mandskab, hvor hans teknik og fart er nogle af hans store forcer, siger sportschef Kasper Kristensen i en pressemeddelelse.

- Han bliver en spiller, de unge kan læne sig op ad, og får en stor rolle i omklædningsrummet, tilføjer sportschefen.

Daniel Madsen kommer til at spille med nummer 46 på ryggen.