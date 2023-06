White Hawks henter stor profil hos konkurrent

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks har sikret sig en markant forstærkning på back-positionen. Det er nemlig lykkes høgene at hverve Daniel Baastrup Andersen, der kommer til fra Herlev Eagles.

I forrige sæson var Daniel Baastrup Andersen kaptajn for det Herlev mandskab, der overraskede alt og alle, og erobrede bronzemedaljer til klubben. Nu følger han med Patric Wener og Mikkel Bertelsen til Frederikshavn.

Backen har fået sin ishockeyopdragelse i Herlev i ungdomsårene, men drog i en tidlig alder til Sverige, hvor han optrådte for Linköping i sine sidste år som ungdomsspiller.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme til Frederikshavn, hvor jeg kun har hørt godt om byen og klubben. Jeg har naturligvis snakket med nogle, der kender til det hele deroppe, og mit indtryk er, at alle kender alle, og at folk bare vil en det bedste. Det virker som om hele byen er bag en, og at man som klub samtidig har ambitioner, tiltaler mig meget, siger Daniel Baastrup Andersen i en pressemeddelelse fra White Hawks.

-Jeg tror, det bliver godt at komme ud og se nogle andre rammer, ikke kun som ishockeyspiller, men også som menneske. Jeg glæder mig til at blive en del af holdet og møde de nye holdkammerater, og jeg kommer med en masse positiv energi, og har ikke noget imod at gå forrest. Så det bliver rigtig spændende at komme til Frederikshavn og blive en del af det hele, lyder det fra klubbens nye back.

Daniel Baastrup Andersen flytter til Frederikshavn i løbet af sommeren, så han er klar til at gå på is med resten af truppen i begyndelsen af august. Han bliver samtidig udstyret med spillertrøje nummer 21.