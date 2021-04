White Hawks henter tidligere Pirates-spiller

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks har mandag præsenteret den første forstærkning frem mod den kommende sæson, idet 24-årige Oliver Anker Christensen tilslutter sig høgenes mandskab, når sæsonen indledes i august, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Oliver Anker Christensen har de seneste to sæsoner spillet i Odense, hvor han i den forgangne sæson leverede 15 point.

Ellers er Oliver Anker Christensen Aalborg-dreng. Han har spillet masser af kampe for Aalborg Pirates med hvem han både har vundet Final 4 og det danske mesterskab. Derudover har han repræsenteret piraterne i Champions Hockey League.

- Oliver Anker Christensen er kendt for sin fart og passer perfekt ind i det system, Jari Pasanen gerne vil spille. Det har blandt andet også været gode snakke med netop Jari Pasanen, der har fået Oliver Anker til at sige ja til kontrakten, der gælder for en sæson, lyder det fra Frederikshavn White Hawks.