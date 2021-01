White Hawks henter tiltrængt angriber i Odense

ISHOCKEY:Farvel til lejesvende og et par skader har gjort den seneste tid svær for Frederikshavn White Hawks. Dermed er det en forløsende forstærkning, der kommer i kraft af den 30-årige engelskcanadier Mike Hammond.

Angriberen kommer fra Odense Bulldogs og har lavet 23 point i 20 kampe for fynboerne i denne sæson. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Jeg er virkelig glad for at komme til White Hawks, hvor jeg kun har hørt gode ting om klubben og organisationen. Jeg ser frem til at komme ind på holdet og hjælpe med at få et godt afsæt til det kommende playoff. Jeg ved, at klubben har ambitioner om at vinde, og det er noget, jeg gerne vil være en del af. Så jeg kan ikke vente med at komme i gang, og ser frem til at møde alle i og omkring klubben, udtaler Hammond.

Aftalen gælder for resten af sæsonen.