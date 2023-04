White Hawks henter ung himmelstormer hjem: Jeg er jo fra Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:I de store ligaer kører man ofte med en pris til den spiller, der har forbedret sig mest i forhold til forrige sæson. Hvis sådan en pris fandtes i den danske liga, ville Mikkel Bertelsen være en oplagt kandidat til titlen som sæsonens mest positive udvikling.

Den 22-årige forward har haft lidt af en gennembrudssæson med 31 point i 55 kampe. Heraf syv point i den slutspilskampagne, der endte med en sensationel bronzemedalje til Herlev Eagles.

Med så markant en udvikling har der været rift om Mikkel Bertelsen, men frederikshaveren var aldrig i tvivl om, hvor næste sæson skal tilbringes.

- Jeg er jo fra Frederikshavn, og det har jeg ikke glemt, så for mig har det givet sig selv, hvor jeg skulle spille i næste sæson. Jeg glæder mig til at komme hjem til Frederikshavn White Hawks og være en del af den opbygning, der skal betyde, at vi på sigt kan spille med om DM-titlen, siger Mikkel Bertelsen.

- Jeg har haft det godt i København, men det passer bare fint med, at jeg bliver færdig med min uddannelse til sommer, og så kan jeg komme til at arbejde hjemme i Frederikshavn, forklarer Mikkel Bertelsen.

Han forlod Frederikshavn midt i forrige sæson til fordel for Herlev, og den føromtalte udvikling har været markant.

- Jeg er blevet en mere moden spiller, og så vil man nok også se, at jeg tør gøre lidt flere ting på isen, end da jeg senest spillede i Frederikshavn. Jeg har fået meget tillid fra min træner i Herlev, og det har betydet meget, siger Mikkel Bertelsen.

Erfaringerne fra opholdet hos Herlev Eagles er i den grad relevant erfaring at bringe med hjem til det østlige Vendsyssel.

- Det har været fedt at få lov til at spille de her slutspilskampe for Herlev. De har givet mig mange erfaringer, som jeg kan bruge i forhold til den udvikling, vi skal i gang med i Frederikshavn. Her vil vi også være underdogs i mange kampe, men jeg har i hvert fald oplevet, hvad der kan ske, hvis man arbejder godt sammen som et hold og udvikler sig sammen, siger Mikkel Bertelsen.

Det er stadig lidt uklart, hvilken rolle Mikkel Bertelsen vender hjem til. Ikke mindst fordi trænersituationen i Frederikshavn White Hawks er uafklaret.

- Nu må vi se, hvad min rolle bliver. Det er lidt svært at svare på, i og med der ikke er nogen træner på plads endnu, men hvis jeg kan producere et lignende antal point i næste sæson, vil jeg være tilfreds, siger Mikkel Bertelsen, der er den anden lokale forstærkning som høgene har præsenteret. Tidligere er Gorm Topholt også vendt hjem fra Odense Bulldogs.