White Hawks hurtige på aftrækkeren: Henter ny keeper

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks har handlet hurtigt, efter førstemålmand Tadeas Galansky blev skadet under opvarmningen forud for kampen mod Herning Blue Fox tirsdag aften.

Høgene har torsdag præsenteret den 23-årige finske målmand Samuel Jukuri på en lejeaftale, der gælder en måned frem.

Samuel Jukuri har hidtil kun spillet ishockey i sit hjemland, hvor han de seneste fire sæsoner har spillet i den næstbedste finske række hos henholdsvis Jokipojat og Hermes.

Samuel Jukuri ankommer til Frederikshavn i eftermiddag, hvor han vil træne med resten af White Hawks-spillerne.

Frederikshavn White Hawks skriver i et opslag på Facebook, at de forventer, at Samuel Jukuri er spilleberettiget til fredagens kamp mod SønderjyskE.