White Hawks i storsejr

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks fik fundet tilbage på vinder-sporet, da høgende på hjemmebane besejrede SønderjyskE med hele 4-1.

Hjemmeholdet fik bragt sig hurtigt foran med både 1-0 og 2-0 til den første periodepause. Den samme stime fortsatte i anden periode, hvor man igen lykkedes med at scorer to mål. Samtidig formåede gæsterne dog også at komme på måltavlen, da de fik reduceret til 2-1, men et hurtigt modsvar sendte White Hawks til pause med en føring på 4-1.

Tredje periode bød ikke på flere mål, og derfor endte frederikshavnerne med en sejr 4-1