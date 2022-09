White Hawks kæmpede sig til point mod tophold

VOJENS:Frederikshavn White Hawks fik et point med hjem i bussen fra Vojens. Mødet med Metalligaens øjeblikkelige tophold SønderjyskE var gået nogenlunde, hvis man kigger på det spillemæssige indhold, men der var ingen tvivl om, at høgene gerne havde taget mere end det ene point med hjem. Særligt på bagkant af en indsats, der var stærk i tredje periode samt kampens overtidsperiode.

White Hawks havde måske lidt bus-ben, for det så tungt ud for de nordjyske iskrigere i de første 20 minutter. Her var det SønderjyskE, der total kontrollerede spillet. Man kan med en vis rimelighed argumentere for, at SønderjyskE burde have været foran med mere end det ene mål, som Villiam Haag havde scoret i et powerplay.

I spillet fem mod fem var White Hawks i store dele af de første 20 minutter presset langt tilbage i egen zone, men SønderjyskE formåede ikke at slå yderligere hul på Tadeas Galansky.

Det gjorde Villiam Haag til gengæld i anden periode, da han for anden gang i opgøret noterede sig for en scoring. Frederikshavn White Hawks havde dog set skriften på væggen, og stille og roligt kom gæsterne med i opgøret. Det blev understreget, da Santeri Suistio reducerede med en flot soloaktion.

Under et minut efter reduceringen havde Steffen Frank imidlertid genindført armslængdeprincippet på måltavlen ved at bringe SønderjyskE foran med to mål igen.

Nu var stængerne til gengæld kørt varme hos White Hawks, og det betød, at der blev lagt en helt anden skøjtekapacitet for dagen i anden periode. Blandt andet som et resultat af denne fik Daniel Olsson-Trkulja reduceret til 2-3 inden den anden periodepause.

Samme Trkulja blev dobbelt målscorer, da han med under tre minutter tilbage af kampen fik udlignet til 3-3. Udligningen kom efter flere overtalsperioder til vendelboerne, der dog til stadighed kæmper med skarpheden i powerplay-spillet.

Udligningen skabte dybe suk hos stort set alle af de 1576 tilskuere. Til gengæld var den eneste tilstedeværende White Hawks-fan fint tilfreds. Nu fik han nemlig lejlighed til at se sine helte noget ekstra på isen.

I overtidsperioden var Frederikshavn, der var tættest på at fremkalde en afgørelse på kampen, men ingen mål betød straffeslag, og her stjal den tidligere White Hawks-profil Nikolaj Krag-Christensen billedet med hele to scoringer i det, der endte med at blive en sønderjysk sejr.

Når det er sagt, så kan White Hawks glæde sig over, at den spillemæssige formkurve fortsat ser fornuftig ud. Der er klare fremskridt at spore. Man er dygtig til at stå dybt i egen zone og så ellers leve på kontrachancer.

Med det ene point fra søndagens kamp er Frederikshavn White Hawks nu noteret for ni point i seks kampe. Næste opgave for høgene bliver en hjemmekamp onsdag mod Rungsted. Fredag gælder det Odense ude, og søndag venter et lokalopgør hjemme mod Aalborg Pirates.