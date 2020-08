White Hawks kæmper for forstærkninger: Enig med landsholdsspiller og tæt på russer

ISHOCKEY:Får Frederikshavn White Hawks den nødvendige økonomiske hjælp udefra, bliver vendelboerne forstærket markant forud for den kommende sæson i Metal Ligaen.

Klubben er således enig med den mangeårige landsholdsspiller Jesper Jensen om en aftale, men høgene har brug for hjælp til at løfte den økonomiske del i aftalen.

- Vi er enige om formaliteterne i kontrakten, og Jesper vil rigtig gerne hjem. Nu arbejder vi så stenhårdt på at finde de midler, der skal til for at få det økonomiske på plads. De kommende to uger kommer til at vise, om vi når i mål, fortæller White Hawks-direktør Henrik Andersen.

33-årige Jesper Jensen har de seneste fem sæsoner spillet i den bedste svenske ishockeyrække. I 2017 vandt han sølv med Brynäs, mens han i den forgangne sæson spillede for Malmö Redhawks.

Jesper Jensen er dog også et velkendt ansigt i Frederikshavn, hvor han begyndte sin seniorkarriere, og bortset fra en enkelt sæsons afstikker til Gentofte spillede han i klubben, indtil turen i 2011 gik til Hamburg Freezers.

- Han vil være en kanonsigning og et boost for hele klubben. Han vil være et kæmpe scoop for os, så jeg håber selvfølgelig, at vi kan komme i mål med det, siger Henrik Andersen.

Men endnu er der altså en væsentlig hurdle, der skal overkommes.

- Normalt har vi en rigtig god og bred opbakning fra vores sponsorkreds, når vi har spurgt, om de kunne se en idé i at hjælpe os og det, at han er en af vores egne, giver mig også en tro på, at det kan lykkes.

- Men vi er også i en tid, hvor mange virksomheder er i problemer, så jeg kan godt være en lille smule nervøs for, hvor mange penge vi kan hente. Det må den kommende tid vise, men jeg er fortrøstningsfuld, for ellers var vi heller ikke gået i gang med det, siger Henrik Andersen.

Jesper Jensens eget ønske er klart. Landsholdsspilleren ønsker at vende tilbage til Frederikshavn, hvor han og familien også har planer om at bosætte sig.

- Oprindeligt tror jeg hans intention var at tage et par år mere i udlandet, for det er han stærk nok til. Men der er kommet en familieforøgelse til, og jeg tror, at han efter sidste sæson, der jo sluttede så brat, er stoppet op og har tænkt tingene igennem.

- Vi har været i dialog siden sidste sæson sluttede, og da jeg så fik en opringning fra hans agent, der fortalte, at Jesper synes, at tiden var moden til at vende hjem nu, blev jeg selvfølgelig glad, men også klar over, at vi skulle i gang med at kigge på, om vi kan få enderne til at mødes.

- Han vil hjem nu, hvor han virkelig kan blive en profil i ligaen i stedet for måske at komme hjem som 36-årig, siger Henrik Andersen.

Selv om en aftale endnu ikke er endeligt på plads, er Jesper Jensen allerede ankommet til Frederikshavn, og han træner med, når White Hawks mandag har sæsonens første officielle træning på is.

- Hvis vi kan finde midlerne er han klar til at skrive under, så vi har aftalt, at han træner med, indtil der er fundet en løsning, fortæller Henrik Andersen.

Falder den økonomiske del på plads, bliver Jesper Jensen i Frederikshavn White Hawks formentlig holdkammerat med Alexander Bumagin. Russerens kontrakt med høgene udløb efter sidste sæson, men han har alligevel opholdt sig i Frederikshavn, siden sæsonen sluttede.

- Han spurgte, om han måtte blive boende i stedet for at rejse hjem til Moskva, hvor coronasituationen er noget anderledes end i lille Frederikshavn, og det gav vi ham selvfølgelig lov til. Jeg kan ligeså godt indrømme, at vi rigtig gerne vil signe ham igen, og det ser positivt ud, siger Henrik Andersen.