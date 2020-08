White Hawks kæmper stadig for at finde pengene til hjemvendt profil

ISHOCKEY:Med et mål og to assists var Jesper Jensen en stærkt medvirkende faktor til, at Frederikshavn White Hawks søndag vandt med 5-4 over Odense i en træningskamp i Frederikshavn, men det er stadig ikke sikkert, at den mangeårige landsholdsspiller bliver en del af Frederikshavn White Hawks' holdkort i den kommende sæson.

De to parter er ellers for længst blevet enige om vilkårene i en flerårig aftale, men Frederikshavn White Hawks har brug for hjælp fra sponsorer for at løfte den økonomiske del i den aftale, og pengene er endnu ikke fundet.

- Status er, at han spiller fremragende, men ellers kan jeg kun sige, at vi stadig arbejder på en løsning. Jeg vil sige det på den måde, at jeg stadig er optimistisk, og at jeg håber på, at det løser sig, men der er ikke noget på plads endnu, fortæller White Hawks-direktør Henrik Andersen.

Jesper Jensen har trænet med i Frederikshavn White Hawks siden begyndelsen af august, men det trækker altså ud med at få finansieringen på plads.

- Vi må bare se i øjnene, at det ikke er normale tider, konstaterer Henrik Andersen.

Foruden Jesper Jensen kom Lucas Andersen, Mathias Mølgaard, Kyle Hope og Mads Larsen på måltavlen i 5-4-sejren over Odense i træningskampen, hvor vendelboerne atter kun måtte lukke 500 personer ind i Nordjyske Bank Arena.

I Frederikshavn krydser de dog fortsat fingre for, at det ændrer sig, inden Metal Ligaen sættes i gang 18. september.

- Vi håber stadig på, at det når at blive forhøjet inden første kamp. Med de nuværende restriktioner er der slet ikke den samme stemning i hallen, og økonomien i det er også alt for dårlig for alle klubberne. Vi kan ikke engang lukke alle vores sæsonkortholdere ind, så det vil selvfølgelig give massive problemer, siger Henrik Andersen.