White Hawks kan miste Final4 efter nedlukning

ISHOCKEY:Fredag eftermiddag kom meldingen om, at de syv kommuner, der er berørt af virusmutationen Covid-19-Cluster-5 må lukke ned for al professionel idræt, så længe Nordjylland er underlagt hårdere restriktioner end resten af landet.

Den melding kom fra Danmarks Idrætsforbund, der fredag eftermiddag havde møde med Kulturministeriet.

Det påvirker en lang række klubber i Nordjylland, og en af dem er Frederikshavn White Hawks, der skulle have spillet syv kampe i Metal Ligaen i perioden frem til 3. december, hvor restriktionerne foreløbig gælder til.

- Man har det lidt splittet, men først og fremmest skal vi jo følge de retningslinjer, der er. Det er det eneste, der giver mening. Det skal vi gøre 100 procent, for der er også folk, der har det langt hårdere, end vi har. Folk, der ikke kan komme på arbejde i en anden kommune. Omvendt er vi jo sportsfolk, og vi vil selvfølgelig gerne spille kampene. Men det er sådan, det er, siger direktør Henrik Andersen.

For Frederikshavn kan det dog ende med at få en ret hård konsekvens -for klubberne i Metal Ligaen har fra starten af sæsonen været involveret i et ræs, der varer de første 16 kampe. Herefter bliver de fire første klubber tildelt pladserne i Metal Final4, der er afgørelsen på den danske pokalturnering. Frederikshavn indtager i øjeblikket fjerdepladsen med 21 point for 14 kampe, mens SønderjyskE på femtepladsen har 18 point for 12 kampe.

Som følge af de regler, der allerede inden sæsonen blev indført i Metal Ligaen, tildeles holdene hver halvandet point i de kampe, der ikke kan spilles som følge af pandemien, og dermed ender Frederikshavn altså på 24 point.

- Igen må vi sige, at det er sådan, det er. Det ærgerlige er her, at vi havde to hjemmekampe tilbage, og man får som regel flest point på hjemmebane. Men vi kunne også have endt med at tabe de to kampe, siger Henrik Andersen.

Derefter skal klubben have ligamøde 19. november, og direktøren forventer, at det her besluttes, at Frederikshavn også tildeles halvandet point pr. kamp i de resterende fem kampe.

- Det sjove er, at vi faktisk har fået præcist halvandet point pr. kamp i sæsonen indtil nu. Så det er svært for de andre at sige, at det er unfair i hvert fald, siger han med et grin.

Frederikshavn har i øjeblikket tre spillere på lejeaftaler, som de kan risikere at miste allerede i december, hvis de kaldes tilbage til USA. Det er Joachim Blichfeld, Kristians Rubins og Liam Folkes, der alle kaldes hjem, hvis NHL-Camp tager sin begyndelse.