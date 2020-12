White Hawks knirker i defensiven: Vi skal være hårdere i egen zone

ISHOCKEY:Det så længe ud til, at White Hawks havde kurs mod sæsonens første sejr over lokalrivalerne fra Aalborg Pirates fredag aften. Men en tidlig føring blev formøblet, og så kunne aalborgenserne hente den tredje sejr i sæsonens opgør.

- VI kommer rigtig godt fra start, men så begynder vi at spille som en pose nødder. Spillet var måske okay, men vi lavede nogle virkelig dumme fejl, siger White Hawks-forward Lucas Andersen, der havde en stor chance for at udbygge føringen.

- Jeg bliver spillet helt fri, men pucken springer over bladet, og så misser jeg, siger han med stor skuffelse.

- Lige nu er det hele bare lidt træls, siger han.

Frederikshavn har haft en sand rutschebanesæsonen indtil videre, og i øjeblikket går det nedad bakke. Nederlaget til lokalrivalerne var det tredje nederlag på stribe - og altså også det tredje nederlag i denne sæson til aalborgenserne.

Og i øjeblikket er det i især defensiven, der krakelerer. De seneste tre kampe har holdet lukket 18 scoringer ind.

- Vi skal klart være mere hårde i egen zone. Backerne skal være mere på, men det er ikke kun dem. Det gælder også os forwards. Vi skal også være bedre med tilbage, siger Lucas Andersen.

Frederikshavn spiller den sidste kamp inden jul tirsdag 22. december, hvor holdet møder Rungsted.