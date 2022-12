Se billederne: White Hawks kom på vingerne igen

FREDERIKSHAVN:Efter fem nederlag i træk fik Frederikshavn White Hawks fredag aften en tiltrængt succesoplevelse.

Hjemme i Frederikshavn blev Esbjerg besejret med 3-1, og det var vendelboernes første sejr siden 18. november.

De tre point ændrer ikke på, at Frederikshavn White Hawks er på syvendepladsen i Metal Ligaen. Nu er der dog blot et point op til fredagens modstandere på sjettepladsen.

Sejren var Frederikshavn White Hawks' første siden 18. november. Foto: Bente Poder

Frederikshavn White Hawks - Esbjerg Energy 3-1 Periodecifre: 2-0, 1-0, 0-1

Mål: 1-0 Daniel Madsen (16.25), 2-0 Jonas Jakobsen (16.52), 3-0 Christopher Frederiksen (31.50), 3-1 Travis Brown (45.55)

Udvisninger: Frederikshavn 2x2 minutter, Esbjerg 5x2 minutter

Tilskuere: 1012 VIS MERE

Frederikshavn White Hawks var det bedste hold i første periode, og mod periodens afslutning gav det også udslag på måltavlen med to scoringer på mindre end et halvt minut.

Først gjorde Daniel Madsen det til 1-0, og kort efter udnyttede Jonas Jakobsen, at han fik frit skud tæt under mål til at fordoble hjemmeholdets føring.

12 minutter inde i anden periode begyndte det for alvor at dufte af den første White Hawks-sejr i næsten en måned, da hjemmeholdet også kom på 3-0.

White Hawks erobrede pucken i Esbjergs zone, og så kunne Sebastian Brinkman lægge den til rette for Christopher Frederiksen, der ikke havde nogen problemer med at omsætte den store chance til en scoring.

Esbjerg fik fornyet håb om et comeback, da Travis Brown med godt 14 minutter tilbage bankede pucken op i nettaget bag Tadeas Galansky, men White Hawks' sejr kom ikke i fare.

Næste opgave for Frederikshavn White Hawks er på fredag, hvor Herning Blue Fox kommer på besøg.

Frederikshavn White Hawks mod Esbjerg