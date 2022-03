White Hawks kunne uden Pasanen

ISHOCKEY:Da det et par timer inden fredagens udekamp mod Herlev Eagles blev offentliggjort, at Jari Pasanen stopper Frederikshavn White Hawks med omgående virkning var det noget af en bombe, der faldt i Metalligaen, hvor de fleste hold er ved at indstille sigtekornet mod det kommende slutspil.

Det bliver for Frederikshavns vedkommende uden den rutinerede finske træner, der er rejst hjem til Finland af familiære årsager.

Det betød, at det var den normale assistenttræner Henrik Christiansen, der stod i spidsen for White Hawks i fredagens udekamp, der lige pludselig fik et lidt andet perspektiv. Sagen var den, at White Hawks var sikker på at slutte som nummer fire i grundspillet inden kampen, men med en ny træner i Kasper Degn lige rundt om hjørnet, er der helt sikkert meget, der skal falde hurtigt i hak for frederikshavnerne, der dog ikke så ud til at mangle retning i måden at gribe kampen an på.

Frederikshavn var spildominerende gennem det meste af kampen. I første periode var dominansen ikke helt så udtalt, som den blev i anden og tredje periode.

I anden periode viste Aleksander Bumagin slutspilsform, da han tog sagen i egen hånd. Han satte fart og skøjtede legende let ind i Herlevs zone, hvor han bankede pucken i mål.

På daværende tidspunkt så det ud til, at White Hawks kunne lukke kampen allerede i den midterste periode. Det spillemæssige overtag var til at få øje på, men pludselig slog Herlev kontra. Ikke bare en men hele to gange i løbet af få minutter.

Janus Andersen og Anton Johanssson fik vendt kampen på hovedet, så det pludselig var hjemmeholdet, der stik mod spil og chancer var i front.

Frederikshavn lod sig dog ikke slå ud af den udvikling. I stedet blev der lanceret et endnu hårdere pres mod Herlev-målet i tredje periode, og det gav det ønskede afkast.

Jonathan Brinkman fik i et par forsøg skudt pucken i mål efter en retur tæt under mål. White Hawks endte med at presse på for en sejrsgivende scoring i den ordinære kamp, men det endte 2-2, hvorfor de to hold måtte ud i fem minutters tre mod tre-hockey.

Den var sjældent set blottet for store chancer, og derfor måtte man ty til straffeslag for at finde en afgørelse.

En afgørelse lod dog vente på sig. Først på det tiende forsøg lykkedes det et af de to hold at få pucken i mål. Det blev Frederikshavns Aleksi Halme, der blev kampens scoringsmæssige matchvinder, men som traditionen er, så var White Hawks-spillerne hurtigt nede og hilse på keeper Mathias Seldrup, der var en mur i straffeslagskonkurrencen.

Frederikshavn mangler nu blot en enkelt kamp i grundspillet. Den spilles søndag hjemme mod Rødovre Mighty Bulls, der allerede er på vej på sommerferie, da københavnerne ikke kommer med i slutspillet. Kampen bliver samtidig debut for Kasper Degn i Frederikshavn-boksen.