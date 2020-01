Se billederne: White Hawks leverede fantastisk comeback, men tabte igen

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks løb søndag ind i det femte nederlag i træk i Metal Ligaen, da hjemmekampen mod Herning blev tabt 5-6 efter overtid.

Det positive for vendelboerne er dog, at man via et flot comeback fik forvandlet 1-4 til 5-5 i den ordinære kamp og dermed fik et enkelt point ud af kampen.

Tilskuerne i Nordjyske Bank Arena havde knapt nået at sætte sig til rette, inden Frederikshavn White Hawks kom på kurs mod et nyt nederlag.

Der var således blot spillet 28 sekunder, da Hernings Morten Poulsen sendte pucken ind bag finske Samuel Jukuri, der havde fået chancen i Frederikshavns mål.

Godt 14 minutter inde i første periode blev ondt værre for Frederikshavn, da Morten Poulsen denne gang udnyttede en overtalssituation til at gøre det til 2-0.

Små ni minutter inde i tredje periode fik hjemmeholdet dog næring til håbet om, at det ikke skulle blive til endnu et nederlag, da Christopher Frederiksen reducerede, men glæden varede kort. Der skulle kun gå to minutter, inden Herning atter havde bragt sig foran med to mål takket være Mark MacMillans 3-1-scoring.

68





































































































































Foto: Bo Lehm

Frederikshavn-træner Jari Pasanen reagerede på den scoring ved at skifte målmand, men Tadeas Galansky, der havde erstattet Samuel Jukuri, fik en skidt start. Der var kun gået lidt mere end et halvt minut siden indskiftningen, før den tjekkiske målmand blev passeret første gang, da Nicolai Weichel gjorde det til 4-1.

Kort før anden periodes afslutning fik Frederikshavn dog reduceret igen, da Nikolaj Krag Christensen udnyttede en overtalssituation til at gøre det til 2-4.

Midtvejs i tredje periode fik hjemmeholdet så for alvor håb om at lave et stort comeback, da svenske Anders Eriksson gjorde det til 3-4.

Godt tre minutter før tid blev vejen mod det comeback dog langt mere besværlig, da Hernings Cameron Brace scorede til 5-3.

Frederikshavn satsede efterfølgende ved at erstatte målmand Tadeas Galansky med en ekstra markspiller, og et minut før tid gav det en reducering til 4-5 på mål af Dane Fox, og otte sekunder før tid blev det imponerende comeback fuldendt, da Dane Fox med endnu en scoring sendte kampen i overtid.

I overtiden blev det dog dyrt for Frederikshavn, at den russiske stjerne Alexander Bumagin pådrog sig en udvisning, og fem sekunder før kampen skulle have været ude i straffeslag, udnyttede Markus Jensen det overtal til at sikre Herning sejren.

Nederlaget betyder, at Frederikshavn White Hawks på fjerdepladsen nu har tre point op til Herning på tredjepladsen. Næste opgave er tirsdagens lokalopgør hjemme i Frederikshavn mod Aalborg Pirates.