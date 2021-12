White Hawks må vinke farvel til egen avl

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks har mandag 6. december meldt ud, at Mikkel Bertelsen er blevet frigjort af sin kontrakt med øjeblikkelig virkning efter eget ønske. Det skyldes, at hockey-spilleren ikke har fået nok spilletid, efter han er vendt tilbage fra en skulderskade og efterfølgende operation.

Mikkel Bertelsen flytter i stedet til Sjælland, hvor hans kæreste befinder sig, og der har han fået muligheden for at spille for et af de Sjællandske hold, som endnu ikke er offentliggjort.

White Hawks-spilleren udtaler i en pressemeddelelse.

- Jeg har altid været glad for min tid i White Hawks, men der er opstået en mulighed for mig, som jeg ønsker at forfølge, og jeg er derfor glad for at ledelsen i White Hawks vil løslade mig fra kontrakten uden problemer. Jeg er helt sikker på, at jeg en dag vender tilbage og spiller i White Hawks trøjen.