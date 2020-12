White Hawks mangler spillere - gammel kending er første skridt

ISHOCKEY:Når White Hawks-træner Jari Pasanen skal grave lokalopgør mod Aalborg Pirates frem i hukommelsen, skal han efterhånden et stykke tid tilbage for at mindes en sejr.

Vendelboerne har nemlig ikke vundet over ærkerivalerne, siden de mødtes i Final4 i januar. Siden har Pirates hevet fire interne sejre, hvor én var i overtid.

- Det er svært at sammenligne os. Vi vil gerne slå dem, men Aalborg er det bedste hold i ligaen lige nu, og vi har vores problemer. Vi gør klar til slutspil som alle andre. Så må vi se, hvem der griner til sidst, siger han.

Problemerne er ikke afhjulpet af, at Frederikshavn White Hawks for nyligt måtte vinke farvel til lejesvendene Joachim Blichfeld, Liam Folkes og Kristians Rubins.

Derfor leder man efter nye spillere, ligesom man mandag hentede 19-årige Christian Dreier hjem på lån fra IF Troja-Ljungby.

- Christian har trænet med os før juletiden og ville gerne hjem. Han er frederikshavner, og vi mangler spillere. Vi er glade for at hjælpe.

- Men vi regner også med at få nye importspillere ind. Vi har brug for hjælp nu, men vi må se, hvor hurtigt det går, og hvor mange det bliver. Der kommer nogen. Vi håber også, at Bumagin snart er klar igen, siger Jari Pasanen.

Russiske Alexander Bumagin forventes skadesfri om tre uger, mens canadiske Justin Schugg sandsynligvis er ude i længere tid.

Ligaopgøret mellem White Hawks og Aalborg Pirates spilles i Nordjyske Bank Arena tirsdag klokken 19.30.