White Hawks mistede femtepladsen i Herning

ISHOCKEY:Med et nederlag på 5-6 efter straffeslag til Herning Blue Fox sluttede Frederikshavn White Hawks tirsdag aften på sjettepladsen i grundspillet i Metal Ligaen, og dermed venter der nu en kvartfinaleserie mod Esbjerg Energy. Esbjerg starter på hjemmebane på fredag.

Med en sejr kunne White Hawks have sikret sig femtepladsen og en kvartfinaleserie mod SønderjyskE.

Herning Blue Fox - Frederikshavn White Hawks 6-5 Periodecifre: 2-3, 2-2, 1-0, 0-0, 1-0 Mål: 1-0 Brodie Dupont (02.46), 1-1 Justin Shugg (05.07), 1-2 Christopher Frederiksen (11.13), 1-3 Nikolaj Krag Christensen (11.53), 2-3 Petter Hansson (15.55), 2-4 Nikolaj Krag Christensen (29.27), 3-4 Brodie Dupont (35.10), 3-5 Lucas Andersen (37.27), 4-5 Morten Poulsen (39.40), 5-5 Kristian Jensen (49.58), 6-5 Markus Jensen (65.00) Udvisninger: Herning 5x2 minutter, Frederikshavn 5x2 minutter VIS MERE

Frederikshavn White Hawks var undervejs i tirsdagens kamp ellers foran både 3-1, 4-2 og 5-3, men hjemmeholdet kom tilbage og fik tvunget kampen ud i overtid. Den tidligere White Hawks-spiller Kristian Jensen stod for udligningen til 5-5.

Der blev ikke scoret i overtiden, og derfor skulle kampen afgøres i straffeslag. Gorm Topholt og Radim Piroutek brændte White Hawks' to første forsøg. Morten Poulsen og Cameron Brace gjorde dog det samme for Herning. Siden brændte Lucas Andersen for White Hawks, og så kunne Markus Jensen afgøre kampen til hjemmeholdets fordel.

Aalborg Pirates tabte tirsdag efter overtid til Rødovre med 3-4. Kampen var dog uden betydning, idet piraterne var sikre på at slutte grundspillet på andenpladsen. Aalborg Pirates møder Herlev i kvartfinaleserien. Første kamp spilles i Aalborg på fredag.