White Hawks nappede Herning på straffeslag

Frederikshavn White Hawks var skarpest da det gjaldt i det første af to møder med Herning Blue Fox i denne uge.

I en kamp fyldt med drama og større udvisninger var høgene skarpest i de afgørende straffeslag, efter den ordinære kamp var endt med blot en scoring til hver. Cam Spiro og Christopher Frederiksen scorede på de første to straffeslag, og da Herning ikke kunne passere Tadeas Galansky, så blev det til en nordjysk sejr.

Det mistede point betyder dog, at holdet må se lokalrivalerne fra Aalborg gå forbi og op på tredjepladsen.

Kampen i tal Periodecifre: 0-0, 1-1, 0-0, 1-1 Mål: 1-0 Jan Dalecky (24.36), 1-1 Simon Grønvaldt (34.38), 1-2 Cam Spiro (65.00) Udvisninger: Herning 2x2 minutter og 1x5 + matchstraf (Kristoffer Astorp), Frederikshavn 7x2 minutter og 2 x10 minutter (Kristian Jensen og Mathias Mølgaard) Vis mere mindre expand_more expand_less

Herning bragte sig foran i anden periode på en scoring af Jan Dalecky, inden Simon Grønvaldt udlignede kort før anden periodes udløb.

Men selvom, der ikke var travlhed på måltavlen, så var der masser af intensitet i opgøret med en stribe udvisninger. Både Kristian Jensen og Mathias Mølgaard fik timinutters straffe for høgene, mens hjemmeholdets Kristoffer Astorp fik matchstraf for en checking from behind.

De to mandskaber tørner sammen igen fredag aften - denne gang med Frederikshavn som vært.