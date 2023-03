White Hawks-profil klar på flere år i den hvide trøje

FREDERIKSHAVN:- Det er planen, at jeg gerne vil blive boende i Frederikshavn, når min aktive karriere er slut. Så må vi se, om jeg kan hjælpe Frederikshavn White Hawks på en anden måde.

Ordene kommer fra Tadeas Galansky. Den tjekkiske keeper, der er i gang med sin anden periode i klubben, er efterhånden ved at have kvalificeret sig til prædikatet klubmand.

- Frederikshavn føles som hjem for mig og min familie. Vi har det godt i byen, og jeg elsker at spille for White Hawks. Hvis jeg kan holde til det, er det min ambition at spille tre år mere, men du ved aldrig i forhold til skader. Og hvem siger, at de i det hele taget vil have mig så lang tid?

Umiddelbart har Tadeas Galansky præsteret på et niveau i denne sæson, som stort set alle danske klubber ville takke ja til at få ombord til næste sæson, men til alt held for White Hawks løber kontrakten med Galansky et år yderligere.

- Jeg nyder, at jeg har en del at lave i kampene. Lad os bare sige, at jeg i hvert fald ikke keder mig, siger Galansky.

Den dygtige keeper er ikke meget for at rose sig selv, men direkte adspurgt kan man presse ham til at komme med en bedømmelse af egne evner.

- Jeg vil betragte mig selv som en af de bedste keepere i ligaen. Der er flere meget dygtige keepere, men hvis jeg holder mit niveau, så vil jeg mene, at jeg kan være med på det niveau, siger Galansky, der i flere kampe har været et levende plankeværk.

Noget lignende kan blive påkrævet, hvis White Hawks skal presse Herning, der fører den indbyrdes kvartfinaleserie 2-1 inden fredagens opgør i Nordjyske Bank Arena.

- Hvis vi kan ramme samme niveau, som i den seneste hjemmekamp mod Herning, så har vi en chance, men hvis vi ikke rammer niveauet, så bliver det en lang aften, siger White Hawks-profilen.

Han har vundet mange titler i sin karriere, men umiddelbart kan det godt have lange udsigter at gøre det med White Hawks i klubbens nuværende forfatning, men det rører ikke Galansky.

- Tidligere i min karriere handlede det mere om at kunne vinde titler. Nu er jeg kommet til et punkt, hvor jeg meget gerne vil være med til at genopbygge en klub som Frederikshavn. Jeg håber, vi kan rykke klubben i den rigtige retning, mens jeg spiller her, og efter min aktive karriere er jeg også klar til at hjælpe, hvis klubben kan bruge mig, siger Tadeas Galansky.