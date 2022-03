White Hawks-profil slipper for yderligere tiltale

ISHOCKEY:Emeli Räsänen slipper for karantæne i kølvandet på sin tackling af Esbjergs Valdemar Ahlberg i fredagens slutspilskamp. Dermed kan White Hawks-backen være med, når kamp to spilles søndag klokken 15 i Esbjerg.

DIU's disciplinærudvalg havde ellers sagen oppe at vende i forhold til tillægsstraf. I selve kampen modtog Emeli Räsänen en game misconduct.

I afgørelsen hedder det sig blandt andet:

* Emeli Räsänen holder sig såkaldt ”tucked in” og eleverer ikke i tacklingen (udover den uundgåelige elevation af skulderen der sker når man vender sig til at tackle).

* Emeli Räsänen forsøger i situationen at tackle skulder til krop.

Afgørelsen betyder, at Emeli Räsänen kan deltage i søndagens kamp, hvilket er enormt vigtigt for White Hawks, da han sammen med Mads Larsen er at betragte som holdets back-profiler.