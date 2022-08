White Hawks-profil tvivlsom: Ung frederikshavner er i spil til premiere

ISHOCKEY:Med to sejre over Aalborg Pirates i testkampene har der været højt humør i Vendsyssels ishockeyhovedstad, siden spillerne kom på is. Men sæsonoptakten fik en dyster afrunding, da SønderjyskE tirsdag aften vandt med 7-0 over Frederikshavn White Hawks.

SønderjyskE - Frederikshavn White Hawks 7-0 Ishockey, mænd, testkamp

Periodecifre: 3-0, 3-0, 1-0

Mål: 1-0 Peter Truelsen (08.51), 2-0 Villiam Haag (17.31), 3-0 Villiam Haag (19.57), 4-0 Nikolaj Krag-Christensen (20.58), 5-0 Charlie Combs (30.15), 6-0 William Boysen (31.40), 7-0 Charlie Combs (58.17)

Udvisninger: SønderjyskE 5x2 minutter, Frederikshavn White Hawls7x2 minutter

Det blev dermed en travl aften for unge Kevin Frydkjær, som vogtede målet for frederikshavnerne i sin voldsomt erfarne makkers fravær. Tadeas Galansky er nemlig ude med en skade op til fredagens ligakamp mod Herlev. Han har således været væk fra isen i en uge.

- Ja, Galansky har en lille skade, og det er fra dag til dag, at vi ser til det. Vi håber på, at han bliver klar, men ellers står Kevin helt sikkert en god kamp. Han har vist sig frem i træningskampene, siger sportschef Kasper Kristensen.

22-årige Frydkjær har ganske få minutter i Metal Ligaen bag sig og har tilbragt hele sin hockeykarriere i Frederikshavn. Det kan altså blive en stor sæsonstart for frederikshavneren, hvis Tadeas Galansky ikke er klar til premierekampen.

- Det stemmer godt overens med vores nye strategi, hvor vi gerne vil have flere unge spillere ind - og særligt vores egne unge. De skal have chancen, og det kommer til at koste point i løbet af sæsonen, men det giver også hår på brystet, og så må vi tage de ting med, som kommer, siger White Hawks-sportschefen.

Det forstærkede fokus på unge spillere skal den nytilkomne cheftræner, Pelle Hånberg, stå i spidsen for i samarbejde med assistent Kim Karlsson.

- Vi kiggede jo på den slags profil, som vil de unge spillere. Det har vores snakke med Pelle kun vist, at han vil. Han vil gerne bygge noget nyt op i Frederikshavn, og han finder det spændende. Det er allerede fedt at følge spillerne fra dag til dag og se, hvordan de udvikler sig. De skal nok få skabt nogle gode resultater, siger Kasper Kristensen.

Dermed er der heller ikke spillere på vej til mandskabet, som snart tager hul på en ny sæson i Metal Ligaen.

- Vi holder selvfølgelig vores øjne og ører åbne, hvis der kommer noget interessant. Men som udgangspunkt ser truppen færdig ud, som det er nu, siger sportschefen.

Frederikshavn White Hawks tager imod Herlev fredag klokken 19.