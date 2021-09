White Hawks-profil vendte hjem efter ni år i udlandet - særligt én ting overrasker ham positivt

ISHOCKEY:Jesper Jensen gjorde comeback i Metal Ligaen i sidste sæson efter ni år i udlandet. Frederikshavn-profilen har valgt at flytte tilbage til det nordjyske af flere årsager. Men det var en særlig faktor, der spillede ind.

- Det var altid planen, at jeg skulle tilbage til Danmark på et tidspunkt. Men sådan som hele verdenssituationen udviklede sig forrige år, så passede det bare rigtig godt for både mig, min karriere og min familie, forklarer han.

Nu vil den erfarne Frederikshavn-spiller nyde godt af sine udenlandske år, når det kommer til den kommende sæson med høgene.

- Jeg har samlet en masse erfaring i den tid, jeg har været væk, og jeg har oplevet en masse. Jeg har stået i forskellige situationer både som hockeyspiller og som menneske, så det håber jeg helt klart, at jeg kan tage med videre på holdet nu, hvor jeg er en af de ældste drenge på holdet, pointerer Jesper Jensen.

Det er ikke kun Jesper Jensen, der har udviklet sig i tiden, hvor han har været fraværende. Han lægger nemlig vægt på, at der også er sket en del i det danske i mellemtiden.

- Jeg synes, at ligaen herhjemme er blevet bedre, siden jeg tog afsted. Selvom det er en forholdsvis ung liga, så er der et fint tempo og en masse gode skøjteløbere. Den bærer måske også præg af, at der er en del unge spillere, men jeg synes, der er en god talentmasse i ligaen. Generelt er det gået i den rigtige retning, erkender han.

White Hawks-kaptajnen har haft en travl sæsonopstart, da han ikke kun har deltaget i klubbens egne forberedelser. Han var nemlig en af de spillere, der sikrede Danmark historiens første plads kvalifikation til vinter-OL.

- Det var fedt at være en del af. Når Danmark for første gang lykkedes med at kvalificere sig til et OL, så er man selvfølgelig stolt af at have været med. Det er nok det største, man kan opnå med landsholdet inden for hockey, erkender han.

Det kommende vinter-OL, som skal spilles i februar 2022, har også en indflydelse på frederikshavnerdrengen, der ønsker en plads i landsholdstruppen.

- Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt i denne sæson for at vise, at jeg gerne vil med. Det ville være en kæmpe oplevelse at kunne komme med til OL, og det er noget, som de fleste atleter stræber efter, konstaterer Jesper Jensen.

Selvom sæsonopstarten har været en hård en af slagsen, vil landsholdsspilleren forsøge at vende det til en fordel for sig selv og klubben, når det onsdag aften går løs i Metal Ligaen mod Herlev.

- Jeg håber, at det er en fordel, at jeg har spillet nogle kampe allerede. Men det bliver stadig en første kamp og en ny start for mig, når vi går i gang med sæsonen. Jeg håber dog, at jeg kan tage noget af det med mig, som jeg har haft på landsholdet, og at vi som klub kan få en succesoplevelse, siger han forhåbningsfuldt.

Men selvom Jesper Jensen kommer med landsholdssucces i bagagen, så tør han ikke spå om sæsonens udfald endnu.

- Jeg synes, det ser ud til, at vi har et stærkt hold, selvom det altid er svært at sige noget, inden sæsonen er begyndt. Jeg har personligt kun været med til at spille mod Aalborg i træningskampene og ikke nogen af de andre hold. Men vi tror på os selv, og forhåbentlig kan vi blive bedre i løbet af sæsonen og bygge på hele vejen. Vi tror på det, vi har gang i, og så kan det godt blive sjovt i den sidste ende, konstaterer han.

Frederikshavn White Hawks skyder som nævnt sæsonen i gang, når de onsdag tager til Sjælland for at møde Herlev Eagles. En kamp, som kaptajnen håber at få point i.

- Jeg forventer, at det bliver en svær kamp. Det er aldrig nemt at komme til Herlev. Det ser ud til, at de har et godt hold, men jeg håber, at vi vinder.

Nordjyderne har i sæsonopstarten måtte aflyse en af sine træningskampe på grund af småskader og landsholdsudtagelser. Dog kan cheftræner Jari Pasanen stille med et næsten fuldt hold, der for første gang har den nytilkomne canadier Mark McNeill med sig.Dermed er det kun Mikkel Bertelsen og Alexander Bumagin, der er ude.