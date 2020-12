White Hawks-profil: Vi har brug for at trykke på reset-knappen

ISHOCKEY:Fire nederlag på stribe og for at gøre det endnu værre, så har det også været fire store nederlag på stribe.

Frederikshavn White Hawks har endnu engang ramt en af de nedadgående bakker på sæsonens rutsjebanetur, og nederlaget til Rungsted var den fjerde kamp i træk med fem mål eller flere imod.

- Det er i hvert fald svært at vinde kampe, når der bliver scoret så mange mål på os hver eneste gang, siger kaptajn Jesper Jensen.

- Jeg synes egentlig, at vi fik startet ganske fint, men vi fik ikke scoret på vores chancer, og så går det bare galt derfra, siger han.

Kampfakta: Periodecifre: 0-1, 0-4, 1-2 Mål: 0-1 Tim Daly (5.48), 0-2 Nikolaj Rosenthal (24.05), 0-3 Marcus Olsson (30.57), 0-4 André Pison Stærmose (36.35), 0-5 Rasmus Thykjær Andersson (38.05), 0-6 Mathias Røndbjerg (41.43), 1-6 Mads Larsen (42.02), 1-7 Rasmus Thykjær Andersson (54.35) Udvisninger: Frederikshavn 5x2 minutter, Rungsted 2x2 minutter VIS MERE

Frederikshavn er på nuværende tidspunkt noteret for flere nederlag end sejre og er ved at have et gevaldigt hul op til holdene i top fire, der giver en ekstra hjemmekamp i slutspillet.

- Jeg tror ikke, vi som sådan havde en udregning, der skulle vise, hvor mange sejre vi skulle have på nuværende tidspunkt. Men det er da nok lidt overraskende, at vi har tabt flere, end vi har vundet, siger Jesper Jensen.

- Generelt tror jeg, at vi alle sammen lige har brug for at trykke reset-knappen i bund, og på den måde tror jeg, at julepausen kommer på et meget godt tidspunkt. Vi har alle sammen brug for lige at få tankerne væk fra ishockey i nogle dage, og så er vi klar til at gå krig igen, siger han.

Mens nogle hold skal i aktion 27. december, venter Frederikshavn frem til 29. og 30. december, hvor der er dobbeltopgør mod Aalborg Pirates. Og det er lokalrivalerne, der klart topper rækken og har lavet 27 mål mere end White Hawks på dette tidspunkt af sæsonen.

Det bliver sæsonens fjerde og femte lokalopgør, og Aalborg har vundet de hidtidige tre.