White Hawks sænkede ineffektive Pirates i tæt lokalopgør

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks trak det længste strå, da frederikshavnerne vandt lokalopgøret mod Aalborg Pirates i Bentax Arena fredag aften. Kampen kom ud i straffeslag, hvor Mathias Seldrup sikrede sejren med en enkelt redning.

Dermed vandt vendelboerne med 4-3.

Se masser af billeder nederst i artiklen.

Kampfakta Periodecifre: 0-2, 1-0, 2-1 Mål: 0-1 Christopher Frederiksen (08.01), 0-2 Thomas Søndergaard (19.06), 1-2 Cody Donaghey (20.52), 2-2 Martin Højbjerg (45.31), 3-2 Josh McDonald (48.09), 3-3 Brock Beukeboom (50.47) Udvisninger: Aalborg 5, Frederikshavn 4 VIS MERE

Otte minutter inde i opgøret gjorde den tilbagevendte angriber Christopher Frederiksen det til 1-0, da en holdkammerat fandt ham inde foran mål i en tætpakket klynge. Da den tidligere Pirates-spiller fik fat i pucken, kunne han nemt føre den forbi Jesper Wulff i mål.

Den typiske andenmålmand var nemlig inde grundet George Sørensens hovedskade fra Final4-semifinalen.

Kort før første pause kunne Thomas Søndergaard så gøre det til 2-0 i powerplay.

Der skulle til gengæld ikke gå mere end et minut af anden periode, før hjemmeholdet rørte på sig. Cody Donaghey forsøgte sig fra distancen og ramte en modspiller, som snød Mathias Seldrup i White Hawks-målet.

Donaghey var igen på spil fem minutter inde i tredje periode. Her forsøgte backen sig igen fra distancen, hvorefter Martin Højbjerg styrede pucken ind bag Seldrup. Kort efter kunne Josh MacDonald bringe hjemmeholdet foran efter flere minutter med markant Pirates-overtag.

Med 10 minutter tilbage af kampen udlignede Brock Beukeboom for White Hawks, da vendelboerne kom frem i en farlig situation for første gang i tredje periode.

Dermed gik kampen i forlænget. Da kaptajn Julian Jakobsen blev udvist for en knætackling, kom White Hawks i powerplay, så lignede det en oplagt chance for en sejr til gæsterne. Men selvom pucken dansede foran mål i de sidste sekunder, sørgede Jesper Wulff for at få kampen i straffeslag.

Til gengæld kunne han ikke holde buret rent i straffeslagskonkurrencen, hvor målmandskollegaen Mathias Seldrup sikrede en sejr til White Hawks med en enkelt redning.