White Hawks samler piraternes vraggods op

ISHOCKEY: White Hawks siger farvel til en spiller og velkommen til en ny.

Jens Henrik Tönjum har spillet sin sidste kamp for høgene. Det var torsdag aften mod Herlev, hvor han altså sluttede opholdet i det nordjyske med en scoring.

I stedet har Frederikshavn skrevet kontrakt med David Friedmann, der tidligere på sæsonen gik planken ud hos lokalrivalerne i Aalborg Pirates.

Jens Henrik Tönjum har haft svært ved at forene studielivet i Göteborg med ishockey i Frederikshavn, og derfor er parterne blevet enige om at stoppe samarbejdet.

David Friedmann indledte sæsonen i Aalborg Pirates, men allerede efter otte kampe valgte klubben at stoppe samarbejdet, hvorefter han har spillet i Florida Everblades i ECHL.

– David er en hårdtarbejdende center som vi i længere tid har været på udkig efter, og vi er derfor meget tilfredse med at få ham signet. Vi tror, at han har potentiale til at forstærke White Hawks, og være en vigtig brik for holdet i den resterende del af sæsonen, lyder det i en pressemeddelelse fra klubben.

Klubben arbejder lige nu på at få ham spilleberettiget allerede til fredagens kamp i Herning.