White Hawks satte bundhold på plads og gik forbi rivalerne

ISHOCKEY:Med en sikker 6-2-sejr på hjemmebane over bundproppen fra Rødovre holder Frederikshavn White Hawks sig til helt i toppen af Metal Ligaen.

Sejren betyder, at høgene går forbi rivalerne Aalborg Pirates og op på tredjepladsen. Der er henholdsvis halvandet og fire et halvt point op til SønderjyskE og Herning på de to øverste pladser. Frederikshavn har dog spillet henholdsvis to og en kamp flere end Aalborg Pirates og SønderjyskE.

Frederikshavn White Hawks - Rødovre Mighty Bulls 6-2 Periodecifre: 3-1, 2-0, 1-1 Mål: 1-0 Niklas Pavel (02.46), 2-0 Sebastian Brinkman (03.03), 2-1 Brady Vail (05.21), 3-1 Eemeli Räsänen (14.28), 4-1 Alexander Bumagin (25.24), 5-1 Nikolaj Krag-Christensen (33.27), 5-2 Jonathan Brinkman (46.30), 6-2 Oliver Anker (53.17) VIS MERE

Frederikshavn White Hawks satte sig tungt på opgøret fra kampens start. Omkring kampens tredje minut scorede Niklas Pavel og Sebastian Brinkman således et mål hver inden for 17 sekunder.

Rødovre fik godt nok reduceret kort efter, men Eemeli Räsänen sørgede for, at Frederikshavn forlod første periode med en 3-1-føring.

I anden periode øgede Alexander Bumagin og Nikolaj Krag-Christensen hjemmeholdets føring yderligere. Godt midtvejs i tredje periode fik Sebastian Brinkmans bror, Jonathan, reduceret til 2-5 for Rødovre, men lige lidt hjalp det, for små syv minutter før tid slog Oliver Anker Frederikshavns overbevisende sejr fast.