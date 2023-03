White Hawks satte Herning på plads i kogende kulisse

FREDERIKSHAVN:Det siges ofte, at alt var bedre i de gamle dage. I de gode gamle dage i Frederikshavn var fyldt til bristepunktet, og stemningen var elektrisk, når de lokale iskrigere var i slutspilsaktion.

Sådan har det ikke været de seneste år, men fredag aften var der noget, der lugtede af fordoms fortættede, fantastiske og fanatiske stemning. Der var fyldte tribuner, og stemningen var flere gange helt oppe at ringe.

Frederikshavn White Hawks gjorde det, som mange havde forsvoret. Høgene udlignede til 2-2 i kvartfinaleserien mod storfavoritten fra Herning.

Tadeas Galansky var en levende mur. Foto: Henrik Bo

Grundspillets nummer to havde dog hverken taget skarphed eller mandshjerte med til Frederikshavn. Det var i stedet hjemmeholdet, der var leveringsdygtig i forsvarsspil til UG, og da man fik chancen, så slog man til.

Jonas Jakobsen fik gang i fadølssalget, da han bragte White Hawks på 1-0. Han fulgte op på en ikke helt skarp redning fra Mac Carruth, der kun havde halvklaret et forsøg fra Santeri Sustio.

White Hawks-præstationen var kendetegnet ved stor defensiv stabilitet med to blundere i begyndelsen af første og tredje periode som et par undtagelser.

De store muligheder blev dog ikke udnyttet af Herning-spillerne. Der var anderledes skarphed over White Hawks' powerplay. I anden periode var Aleksi Halme på pletten i et overtal, og det samme var tilfældet, da han gentog kunststykket i tredje periode. Mod slutningen af kampen blev han endda hattrick-helt.

Der var mange spillere hos hjemmeholdet, der leverede på et højt niveau, men det er umuligt at overse 15-årige Mads Klyvø, der har nogle meget elegante bevægelser. Han fremtvang blandt andet et straffeslag til White Hawks, da han sagde farvel til et par Herning-backer.

Det fysiske overtag, man skulle mene, at det større Herning-hold burde have, var ikke til at få øje på. Spillere som Søndergaard-brødrene, Aleksi Halme og Santeri Sustio tog i den grad fra i den fysiske del af spillet, og det var med til at skabe indtrykket af en helstøbt holdpræstation mere end noget andet.

Størstedelen af 2102 tilskuere var ganske godt underholdt. Hjemmeholdet leverede nemlig en indsats, der står i skarp kontrast til nogle af de gevaldige udfald, der har været undervejs i denne sæson.

Hernings normalt så potente offensiv har brug for mere end én Viagra-pille frem mod søndagens kamp fem i det midtjyske. Frederikshavn stod knivskarpt i sit styrespil og kunne ofte afmontere Hernings tilnærmelser uden større besvær.

Frederikshavn White Hawks - Herning Blue Fox 4-1 Periodecifre: 1-0, 1-0, 2-1

Mål: Jonas Jakobsen (4.23), 2-0 Aleksi Halme 25.16, 3-0 Aleksi Halme (42.46), 3-1 Mathias Bau (53.25), 4-1 Aleksi Halme (59.50)

Udvisningsminutter: Frederikshavn 6, Herning 41

Tilskuere: 2102

Der står 2-2 i serien. Kamp fem af potentielt syv spilles søndag i Herning. VIS MERE

Tadeas Galansky tog sig af det, der indenfor målrammen, og den tjekkiske målmand stod vanen tro en stor kamp i vendelboernes mål. Han kunne dog ikke stoppe Mathias Bau, da han fik chancen i et Herning-powerplay.

Der var godt med tænding på. Foto: Henrik Bo

Ligaens måske bedste spiller fik reduceret til 1-3 med lidt over seks minutter tilbage af kampen. Et muligt Herning-comeback blev mere eller mindre annulleret, da Mads Christensen fik en badebillet med fem minutter tilbage af kampen efter en hård tackling på Thomas Søndergaard.

Det blev startskuddet til en række Herning-udvisninger i en alt andet end køn afslutning på kampen. Det virkede til, at Herning-spillerne mentalt var gået i bad i modsætning til det store kontingent medrejsende Herning-fans, der flot fortsatte opbakningen. Da kampen sluttede stod der fem Herning-spilere ude i straffeboksen. Overtallet udnyttede Aleksi Halme til at score til 4-1 med 10 sekunder tilbage af kampen. Et på alle måder passende punktum.

Femte kamp i den helt lige serie spilles søndag klokken 15 i Herning.