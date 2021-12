White Hawks satte trumf på i tredje periode

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks rækker atter ud efter top tre i Metalligaen. Efter et mindre formdyk ser det ud til, at frederikshavnerne atter har fået slebet skøjterne.

Torsdag aften gik det ud over Odense Bulldogs, der blev besejret i en kamp, som kunne være gået til fynsk side, hvis det ikke havde været for en stærk tredje periode fra White Hawks.

Lucas Andersen havde bragt Frederikshavn White Hawks på sejrskurs i første periode med en 1-0-scoring, der var eneste gang pucken besøgte netmaskerne i de første 20 minutter.

Samme Lucas Andersen kunne og burde måske nok have været med i kampens andet mål, da han og holdkammeraten Mark Mcneill var alene igennem i begyndelsen af anden periode. Den chance blev misbrugt på Odense-keeper Samu Perhonen, der endte med at holde buret rent i anden periode. Det så også ud til, at samme skæbne skulle overgå Tadeas Galansky i Frederikshavns mål, men mod periodens slutning fik Sebastian Ehlers udlignet for værterne.

Der var dog fortsat optimisme at spore i Frederikshavns omklædningsrum inden de sidste 20 minutter.

Afgørende for kampens udfald var ikke mindst et meget disciplineret White Hawks-mandskab, der dygtigt balancerede mellem at spille med høj intensitet og undgå besøg i straffeboksen.

- Der er ingen tvivl om, at vores kollektive disciplin var afgørende for sejren. Vi talte om, at vi for alt i verden skulle holde os ude af straffeboksen, og så skulle vi være skarpe, når der opstod en chance eller udnytte et powerplay. Det var vi, konstaterer White Hawks-træner Jari Pasanen.

- Det blev meget tydeligt i tredje periode, hvor vigtig disciplinen blev. Vi fik netop det powerplay, som vi havde håbet på, og vi formåede at holde os væk fra dumme udvisninger, siger Jari Pasanen.

Næsten midtvejs i tredje periode bragte Mads Larsen White Hawks tilbage i front, og mod kampens slutning skøjtede Pehronen ud i udskiftningsboksen i forbindelse med en faceoff i Frederikshavns zone.

Den vandt vendelboerne, og så viste Eemeli Räsänen stor præcision, da han over en hel banelængde var i stand til at ramme den ene stolpe på Odense-målet for derefter at se pucken glide over stregen til 3-1.

Odense forsøgte fortsat at komme tilbage i kampen, så målmanden var atter fraværende, da Aleksi Halme med et halvt minut tilbage af kampen gjorde det til 4-1.

- Det her var en god sejr for os, fordi vi viste nogle af de kvaliteter, som også skal bære os, når vi kommer længere frem i sæsonen. Det handler meget om den kollektive disciplin og evnen til at arbejde hårdt. Når vi har de ting på plads, så har vi bare et bedre udgangspunkt, siger Jari Pasanen.

Den rutinerede træner kan notere sig, at spillet også er på vej tilbage i den rigtige retning efter en periode med svigtende resultater.

- Selv i den periode leverede vi nogle okay præstationer. Nu har vi bare lige lidt mere skarphed i det, vi laver, og det er en afgørende forskel, siger Jari Pasanen.

Med sejren er Frederikshavn White Hawks komfortable ni point foran Esbjerg på femtepladsen, mens der kun er to og tre point op til Sønderjyske og Herning på tredje- og andenpladsen.

- Det er stadig for tidligt at begynde at snakke om, hvilken placering vi gerne vil slutte på i grundspillet, men der er ingen tvivl om, at vi gerne vil være i top fire, når grundspillet er færdigspillet. Det er et mål for alle hold i rækken at have hjemmebane i den første playoff-runde, siger Jari Pasanen.

Frederikshavn har nu en enkelt kamp tilbage inden jul. Det er en udekamp mod Rødovre, hvor Pasanen meget gerne vil se sit hold bygge videre på den gode spillemæssige udvikling fra de seneste kampe.

- Vi ved, at Rødovre har kniven for struben i forhold til at komme med i slutspillet, men hvis vi kan fortsætte takterne fra denne kamp, så ser det godt ud, siger Jari Pasanen.