White Hawks-sejr giver nordjysk ishockeyfest i toppen af tabellen

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks rundede lørdag eftermiddag en fornem uge af, da det blev til den tredje sejr ud af tre mulige.

Hjemme i Frederikshavn gik det ud over Rødovre Might Bulls, der blev sendt tilbage til Sjælland med et nederlag på 1-3. Sejren grundlagde nordjyderne i en stærk anden periode.

Første periode forløb uden de store højdepunkter, men efter de første 20 minutter kom der gang i målscoringerne.

Hjemmeholdets Oliver Anker gjorde det tre minutter inde i anden periode til 1-0. Den føring blev seks minutter senere udbygget til 2-0 på mål af Sebastian Brinkman, og bare et minut senere øgede Christopher Frederiksen til 3-0.

Rødovres Jonathan Brinkman fik reduceret til 1-3, men det fik kun kosmetisk betydning, da der heller ikke blev scoret i kampens tredje periode.

Aalborg Pirates fører Metal Ligaen med 17 point, men lige i skøjterne følger Frederikshavn White Hawks med 14 point på en foreløbig andenplads.