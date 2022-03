White Hawks sejrede i trænerdebut

ISHOCKEY:White Hawks lukkede grundspillet med en 3-2-sejr over Rødovre efter en kamp, hvor høgene lige skulle i gear under det nye trænerteam Henrik Christiansen og Kasper Degn. Sidstnævnte er hentet ind som afløser for Jari Pasanen, som Frederikshavn sagde farvel til fredag.

Hvis man går og forventer en paladsrevolution, så bliver man nok skuffet som White Hawks-fan, men der kommer til at være ændringer med det nye trænerteam i boksen.

- Henrik Christiansen har jo været med hele tiden, og han kommer til at stå for noget kontinuitet, og så har vi Kasper Degn, der kommer ind med sin store rutine, og vi har en tro på, at de sammen kan bringe noget gejst og glæde tilbage på holdet, siger Henrik Andersen, direktør i Frederikshavn White Hawks.

Han kunne se det nye trænerteam komme lidt skidt fra land i de to første perioder. Efter 40 minutters hockey var Rødovre foran 2-0, men i de sidste 20 minutter vendte høgene kampen på hovedet med tre scoringer.

Sejren er det perfekte rygstød til det kommende slutspil, hvor man kommer til at se små ændringer i White Hawks-spillet.

- Det er jo små justeringer, men eksempelvis vil Henrik Christiansen gerne, at vi spiller pucken lidt hurtigere ud af egen zone, og så vil vi gerne have lidt mere tempo i spillet, men det bliver ikke store ændringer. Der er et indarbejdet koncept, som vi holder fast i, siger Henrik Andersen.

Kasper Degn er hentet ind til det kommende slutspil og ikke mere end det i første omgang.

- Det har handlet om at finde en her og nu-løsning. Hvad der så eventuelt skal ske til næste sæson har vi ikke snakket om endnu. Det er med fuld fokus på slutspillet, at Kasper er hentet ind, siger Henrik Andersen, der kan se White Hawks møde Esbjerg i kvartfinaleserien, der begynder fredag.

Da White Hawks slutter som nummer fire og Esbjerg Energy som nummer fem i grundspillet har White Hawks hjemmebanefordel i en eventuel kamp syv.