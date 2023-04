White Hawks siger farvel til fire mand

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks er allerede gået på kampmæssig sommerferie, men sportschef Kasper Kristensen har travlt i kulissen. Han er nemlig ved at sammensætte næste sæsons mandskab.

Her kunne han tirsdag byde Gorm Topholt velkommen tilbage i folden. Efter et par sæsoner i Odense Bulldogs vender altid arbejdsivrige Topholt retur til Vendsyssel.

- Med Gorm får vi noget mere bredde på vores forward-side. Han kommer til at blive en vigtig brik i vores undertalsspil, og så er han med til at sikre, at vi har større bredde og kvalitet på vores forwards, end det var tilfældet i den seneste sæson. Her så vi, at vi var lige lovligt smalle, da vi ramte slutspillet. Gorm kan spille både center og wing, så det giver noget tiltrængt bredde, siger Kasper Kristensen.

Sportschefen har allerede sikret sig en solid rygrad på næste sæsons mandskab med kontraktforlængelser for Christopher Frederiksen samt Thomas og Rasmus Søndergaard. Derudover har høgene også papir på Sebastian Brinkman, Jonas Wilquin og den stærke keeper Tadeas Galansky. Der er dog også spillere, der takker af for denne gang.

- Vi ved, at Daniel Madsen, Christoffer Åkesson, Jesper Dahlroth og Denys Rubanik definitivt ikke spiller hos os i næste sæson. Derudover er der en række af spillerne fra denne sæsons hold, som vi er i dialog med, fortæller Kasper Kristensen.

Et af de store spørgsmålstegn er kaptajnen Jesper Jensen. Han sad ude i store dele af denne sæson med en hjernerystelse eller følgevirkninger af denne.

- Vi har en løbende dialog med Jesper. Vi håber naturligvis på, at han bliver klar til at spille igen, men der er ikke nogen afklaring på hans situation endnu, siger Kasper Kristensen.

Netop Jesper Jensen er den store ubekendte brik i det puslespil, som sportschefen er i gang med at lægge. Den tidligere landsholdsspillers fremtid får nemlig også indflydelse på prioriteringerne i forhold til de udenlandske spillere.

- Det ligger helt fast, at vi er på udkig efter et par udenlandske backer, der kan være med omkring vores powerplay. Derudover skal vi også have et par udenlandske forwards ind. Her spiller det naturligvis ind, om Jesper Jensen fortsat er en del af ligningen. Hvis ikke, så skal vi have en stærk center ind, siger Kasper Kristensen.

Flere penge

Han kan glæde sig over, at klubkassen er bedre polstret, end det var tilfældet for et år siden. Det betyder, at spillerbudgettet er forbedret til næste sæson.

- Økonomi spiller naturligvis en stor rolle, så det er glædeligt, at vi har lidt flere midler at gøre med frem mod næste sæson, påpeger Kasper Kristensen, der understreger, at et forbedret budget ikke ændrer på strategien

Inden denne sæson blev det meldt ud, at White Hawks ville bygge en ny stamme op via unge spillere. Der blev hentet en stribe spillere ind, og de har ifølge sportschefen udviklet sig godt.

- Vi kommer til at holde fast i den strategi, og de unge spillere kommer også til at spille en vigtig rolle hos os i næste sæson, selvom vi måske har lidt flere penge i kassen. Det ændrer ikke på, at vi er i gang med at bygge noget langsigtet op, siger Kasper Kristensen.

Sidst men ikke mindst er der ingen afklaring på trænerspørgsmålet. Pelle Hånberg var en ubetinget succes i boksen hos White Hawks, men det er usikkert, om han fortsætter i klubben til næste sæson.

- Det er ingen hemmelighed, at vi har været glade for Pelle, men lige nu er der ingen afklaring i forhold til ham, siger Kasper Kristensen.