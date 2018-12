White Hawks sikrer sig erfaren russer

ISHOCKEY: De hvide høge fra Frederikshavn har taget forskud på julegaverne i år. Søndag blev det nemlig offentliggjort, at nordjyderne har sikret sig den 31-årige russer Alexander Bumagin.

Den nye mand er en yderst erfaren herre. Offensivspilleren har tegnet sig for 473 kampe i den russiske KHL, hvor han har produceret næsten 200 point. En formnedgang i indeværende sæson har dog gjort det muligt for White Hawks, at lokke Alexander Bumagin til klubben.

– Under normale omstændigheder vil det ikke være muligt for en dansk Metal-liga klub at honorere en KHL spiller på dette niveau, men Alexander ville finde en ny klub hurtigt og gerne prøve at spille i Europa, skriver Elite Nord Frederikshavn A/S i en pressemeddelelse.

Spilleren har dog ikke spillet meget i denne sæson, så frederikshavnerne skal ruste sig med tålmodighed, før de får topniveauet at se fra den nye mand.

– Alexander er toptrænet, men har dog manglet kamptræning de sidste par uger, hvorfor man ikke skal forvente, at han starter som lyn og torden i ”bragene” mellem jul og nytår mod Aalborg Pirates. Vi forventer, at han bliver spilleklar, og vi vil komme med en update, når vi er 100% sikre, står der i pressemeddelelsen.

Da der kun må være otte imports på holdkortet samtidig, betyder tilgangen af Alexander Bumagin, at finnen Henri Auvinen må forlade klubben.

– Vi takker Henri for hans store indsats i White Hawks, hvor han altid har spillet 100% med hjertet. En rigtig fin fyr, som vi kun kan sige det bedste om som menneske, står der i pressemeddelelsen.