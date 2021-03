White Hawks sikrer vital sejr i den forlængede spilletid

ISHOCKEY:Skudstatistikken viste efter kampens første tre perioder 47-23 i frederikshavnernes favør, men der manglede skarphed fra de nordjyske gæster i Esbjerg tirsdag aften, hvor stillingen var 3-3 efter ordinær spilletid.

Men Frederikshavn White Hawks skulle ikke bruge mange minutter i den forlængede spilletid for at hive sejren hjem til Nordjylland. Således afgjorde Justin Shugg tingene bare 90 sekunder inde i 4. periode, og dermed kan høgene rejse hjem med en 4-3-sejr. Dermed står der 2-1 til Esbjerg Energy i kvartfinaleserien.

White Hawks-spillerne havde tilsyneladende lært noget af de disciplinære opfordringer, der kom fra både manager Jari Pasanen og forwarden Christopher Frederiksen efter søndagens nederlag i Frederikshavn. Således kom der blot to udvisninger til White Hawks-spillerne i løbet af kampen.

Arkivfoto: Bente Poder

Der lød et suk fra de få tilstedeværende gennem Granly Hockey Arena, da Esbjerg efter syv minutters spil havde et skud på stolpen.

Kampen bølgede i 1. periode frem og tilbage med massevis af redninger hos de to holds målmænd, ligesom der også blev gået hårdt til den i duellerne.

To minutter før slutfløjt på 1. periode kom Frederikshavn White Hawks foran med 1-0, da Elias Ulander passerede Mads Søgaard i Esbjerg-buret efter en veltilrettelagt assist fra Brock Beukeboom. Dermed kunne White Hawks kunne gå til pause med en føring på 1-0 og måske vigtigst af alt; et håb.

Det skulle dog hurtigt ændre sig. I anden periode udlignede hjemmeholdets Felix Scheel efter et flot angreb fra vestjyderne. Scheel blev spillet fri af sine holdkammerater, Christian Wejse og Brady Shaw, der kombinerede sig igennem.

Og ondt skulle da også blive til værre for høgene, der også kom bagud.

En White Hawks-besiddelse blev brudt af et hårdt pressende Esbjerg-mandskab, som kunne lægge pucken til rette for David Madsen, der kanonerede pucken ind bag Filip Larsson i White Hawks-buret.

Esbjergenserne - der var uden Craig Puffer, som er blevet tildelt to karantænedage efter en voldsom hovedtackling i forbindelse med søndagens kvartfinalekamp - var dog langt fra færdige med at være effektive.

En White Hawks-spiller faldt på isen, og det gjorde Brady Shaws muligheder for et mål ganske glimrende. Canadierne trykkede staven af udefra, og her var der ingen chance levnet for svenske Larsson. Tre mål på lidt mere end fire minutter, og så var White Hawks-spillerne for alvor ramt på selvtilliden.

Håbet kom dog tilbage for frederikshavnerne i slutningen af 2. periode. Efter klumpspil foran Esbjerg-buret og uafklarede clearinger, dukkede pucken op hos Nikolaj Krag Christensen. Og så stod der 3-2.

I 3. periode kom Frederikshavn White Hawks bedre med i kampen, og det skulle også lykkes nordjyderne at bringe balance i regnskabet.

Efter en parade fra Esbjerg-keeper Mads Søgaard var der næsten frit mål til Justin Shugg, der klogt omsatte den store mulighed til udligning.

Mod slutningen af 3. periode dalede tempoet og dermed også intensiteten en smule, og der var derfor ikke lige så meget run på mod de to bure.

Flere scoringer kom der ikke i kampens indledende tre perioder, og derfor skulle kampen nu afgøres via overtid.

Der skulle dog ikke bruges lang tid på at afgøre kampen. Præcis halvandet minut efter, at fjerde periode var gået i gang, gjorde Justin Shugg det til 4-3.

Dermed står der 2-1 i kvartfinaleserien, som Esbjerg Energy stadig fører.

Næste kamp spilles i Nordjyske Bank Arena i Frederikshavn fredag 19.30.