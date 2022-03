White Hawks skal tage tyren ved hornene: - Det er kun os selv, ingen andre

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks skøjtede fredag aften ind i tredje nederlag i træk til Esbjerg Energy, og er dermed bagud 1-3 i kvartfinaleserien i Metal Ligaen, der spilles bedst af syv kampe.

- Vi bliver nødt til at tage tyren ved hornene og gøre noget ved det nu. Det er kun os selv, det er ikke fans, bestyrelsen eller trænere, det er kraftedeme bare os, siger en tydeligt frustreret Christian Mieritz kort tid efter nederlaget til Esbjerg Energy fredag aften.

I Frederikshavn-lejren er der ikke tvivl om, hvad der har manglet de sidste tre kampe, og det er frustrerende for holdet.

- Igen laver vi ikke mål. De chancer, vi giver, er dumme fejl, de scorer på. Vi har chancerne, men problemet har jo været, at vi ikke har kunnet få bolden ind bag målmanden. Vi skal finde målet og spille noget mere sammen, siger White Hawks-spilleren Christian Mieritz, før han fortsætter.

- Vi har scoret to mål i tre kampe nu, og det er ikke godt nok desværre, og det kræver alle mand. Vi kreerer chancerne, men pucken kommer ikke ind, og det er mega frustrerende for os som hold.

- I momenter er jeg tilfreds med energien, men vi laver nogle fuckups, hvor vi tager nogle dumme udvisninger, og det tager de brug af. Vi bliver nødt til at kunne svare tilbage i vores specialt teams, når de får de udvisninger og straffe dem for deres fejl. Energien og fighten er der, vi har jo chancerne.

Kampfakta Esbjerg Energy - Frederikshavn White Hawks 3-1 Periodecifre: 1-0, 1-0, 1-1 Mål: 1-0 Craig Puffer (15.52), 2-0 Phillip Schultz (21.46), 3-0 Ryker Killins (41.54), 3-1 Aleksi Halme (48.46) Udvisningsminutter: Esbjerg 8. Frederikshavn 12 Tilskuere: 2901 VIS MERE

De tror stadig på det i Frederikshavn White Hawks, men de er også indstillet på, at det kræver noget ekstra at vende den her serie til sejr og en plads i semifinalerne.

- Hvordan vi skal hive os selv op? Vi bliver nødt til at finde et andet gear, vi bliver nødt til at hive os selv op til den kamp søndag, ellers er der tidlig sommerferie, og det tror jeg ikke, at der er nogen på det her hold, der gider at være en del af. I de sidste to-tre kampe bliver de trætte anden-tredje periode, og det skal vi virkelig udnytte fra nu af.

- Og selvfølgelig tror vi på det. Vi er ærgerlige over, at det ikke står 3-1 til os, for vi føler, at vi sagtens kan vinde de her kampe, men pucken skal ind i målet, og hvis vi ikke gør det, bliver det frustrerende for os alle. Vi bliver nødt til at mande os op og gøre det, for det har vi jo kunnet i store dele af sæsonen, lyder fra en stadigt ærgerrig Christian Mieritz.

Planen er klar før søndagens opgør, der kan blive det sidste i serien, hvis frederikshavnerne ikke formår at hive sejren hjem på hjemmebanen og tvinge opgøret ud i et sjette kvartfinaleopgør.

- I omklædningsrummet er vi godt klar over, hvad vi sætter for, før vi går ind til kampene. Pucken skal på mål, og vi skal have noget trafik derind, og vi allesammen forsøger at holde fat i det, slutter Christian Mieritz.