White Hawks skøjtede henover Herlev Eagles fra start til slut

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks gav de ishockeyglade frederikshavnere noget at glæde sig over, da de sikkert vandt over rækkens nummer otte i Herlev Eagles, og selv spillede sig op på en foreløbig tredjeplads i Metal Ligaen.

Kampen var ikke engang et minut gammel, da Herlev Eagles fik kampens første udvisning. Frederikshavnerne formåede ikke at score i de to minutters powerplay, men de skabte kampens første chancer, og det var bare et varsel på, hvordan kampen ville forløbe.

Christoffer Åkesson var den første af flere til at score for White Hawks, da han tæt under mål fik en tværpasning fra Nikolaj Krag-Christensen og sikkert udplacerede Eagles' målmand.

De to næste scoringer kom med 36 sekunders mellemrum, og begge scoringer tilfaldt nordjyderne. Igen var det tværpasninger ind foran mål, der ledte til scoringer ved Thomas Søndergaard og Jonathan Brinkman, der scorede i sin debut, da han netop er blevet lejet i Rødovre Mighty Bulls.

Frederikshavnerne gav ikke meget væk til Herlev Eagles, der dog noterede sig for én stor chance i første periode, som de dog mísbrugte.

Frederikshavn White Hawks - Herlev Eagles Periodecifre: 3-0, 1-0, 0-0 Mål: 1-0 Christoffer Åkesson (04.51). 2-0 Thomas Søndergaard (09.22). 3-0 Jonathan Brinkman (09.58). 4-0 Nikolaj Krag-Christensen (10.27) Udvisninger: Frederikshavn 1x2 minutter. Herlev 5x2 minutter Tilskuere: 1571 VIS MERE

I anden periode blev det mere jævnbyrdigt, men det var igen frederikshavnerne, der var det bedste hold på banen, og det viste sig også på måltavlen, da White Hawks scorede periodens enlige mål ved Nikolaj Krag-Christensen, der scorede i powerplay til 4-0,

Herlev Eagles kendte ikke deres besøgelsestid i anden periode, hvor de havde tre gode muligheder for reducering. De fik ligeledes tre udvisninger i perioden - White Hawks fik ingen i anden periode.

3. periode blev aldrig det helt store festfyrværkeri, og dermed endte Frederikshavn White Hawks med at vinde 4-0 på isen i Nordjyske Bank Arena.