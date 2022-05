White Hawks skriver kontrakt med ung forward fra Pirates

Normalt er det under stort postyr, når en spiller skifter fra en lokalrival til en anden. Men det er alligevel med begge klubbers accept, at Jonas Jakobsen skifter tilværelsen i Aalborg Pirates ud med en hverdag i Frederikshavn White Hawks.

Den 22-årige forward har fået en to-årig kontrakt med White Hawks, og det sætter han pris på.

Især muligheden for luftforandring trak i Jonas Jakobsen.

-Da jeg hørte om interessen fra Frederikshavn, så jeg det som en god mulighed. Jeg trængte til lidt luftforandring og er taknemmelig for, at Aalborg Pirates havde forståelse for min situation, og at vi dermed fandt en god løsning, siger den nye White Hawks-spiller i en pressemeddelelse og fortsætter:

-Jeg ser det som en god mulighed for min egen udvikling at skulle spille i Frederikshavn, så det lå lige til højrebenet, da interessen opstod. Jeg ser rigtig meget frem til at komme i gang for White Hawks, og selvom det selvfølgelig bliver underligt første gang, jeg skal trække den hvide trøje på i Gigantium, så bliver det bare spændende at komme i gang og blive en del af holdet, som jeg glæder mig meget til.

I Frederikshavn er glæden også stor over, at den tidligere Aalborg- og Vojens-spiller fortsætter sin karriere i klubben.

Han beskrives som en spiller, der har en stor fysik og et godt skud, og så beskriver White Hawks i pressemeddelelsen, at Jonas Jakobsen kan tilføre en masse til det unge hold, som klubben skal bygge op til de kommende sæsoner.

Jonas Jakobsen kommer som nykåret dansk mester til Frederikshavn, og han har også både deltaget i Continental Cup og Champions Hockey League.

Han skal spille med nummer 16 på ryggen i White Hawks.