White Hawks skuffer igen mod bundhold - Må nøjes med ét point

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks måtte endnu en gang tage skuffede fra Rødovre, efter nordjyderne tabte kampen efter overtid med 3-2. Dermed blev det kun til ét enkelt point.

Frederikshavnerne kom sløjt fra start, og det var som om, udeholdet skulle have rystet den lange bustur ud af benene de første fem minutter. Derefter kom de dog frem til et par chancer, men generelt døjede White Hawks med at få skudt pucken i nettet.

Det var derfor heller ikke overraskende, at det var Rødovre, som satte kampens første scoring ind, da hjemmeholdet også tidligere i kampen havde været tæt på en føring med et skud på overlæggeren.

Gustaf Berling var manden, der fik sat scoringen ind til 1-0, da han foran White Hawks-målet fik styret en puck ind forbi Tadeas Galansky, som blev sendt afsted fra blå linje.

Og endnu en gang skulle Gustaf Berling blive afgørende, da han blot tre minutter efter scorede til 2-0 for hjemmeholdet efter et flot opspil mellem ham selv og Oliver Kjær, hvilket sendte hjemmeholdet til pausen med en et godt overtag, mens Frederikshavn blev sendt i omklædningsrummet med flashbacks fra det sidste opgør i Rødovre, hvor man tabte med 3-0.

Rødovre Mighty Bulls - Frederikshavn White Hawks Periodecifre: 2-0, 0-1, 0-1 Mål: 1-0 Gustaf Berling (17. minut), 2-0 Gustaf Berling (20. minut), 2-1 Lucas Andersen (26. minut), 2-2 Mads Larsen (51. minut), 3-2 Brendan Harms (65. minut) Udvisningsminutter: Rødovre 8, Frederikshavn 2

Hvad end cheftræner Jari Pasanen sagde til sit mandskab i pausen, så havde det en effekt. White Hawks kom nemlig ud til anden periode med langt mere energi, hvilket også endte med at give pote efter seks minutter.

Her var det ikke så overraskende Frederikshavns topscorer Lucas Andersen, som fik reduceret til 1-2 i powerplay, og dermed fik han noteret sig for sit 25. point i 26 kampe.

På trods af flere chancer i begge ender blev der ikke scoret flere mål inden pausen, og derfor kunne gæsterne denne gang gå i omklædningsrummet med et bedre udgangspunkt efter deres mål til 1-2.

Det skulle dog ændre sig i tredje periode, hvor Mads Larsen fik udlignet til 2-2 på et skud ude fra blå linje. White Hawks-spilleren havde flere gange skudt på mål i kampen med uden held, og derfor var det også en forløsende scoring, som backen fik sendt i nettet. Både personligt og for klubben.

Ingen af de to hold formåede dog at få sat en tredje scoring ind og tage føringen til sidst, og derfor måtte kampen ud i overtid for at blive afgjort. Her var det hjemmeholdet, der trak det længste strå, da Brendan Harms fik sendt pucken i nettet til 3-2.