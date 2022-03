White Hawks slog først og vandt første runde over Esbjerg

ISHOCKEY:En slutspilsserie mellem Frederikshavn White Hawks og Esbjerg Energy er næsten at betragte som en boksekamp mellem to sværvægtere. Første runde blev udkæmpet fredag aften i Frederikshavn, da de to mandskaber indledte slutspillet.

Her er der ikke tale om 12 mulige runder men i stedet maksimalt syv før et af de to mandskaber er sendt endegyldigt til tælling og dermed på sommerferie. Der samlede sig en del spænding om White Hawks, der for blot anden gang havde Kasper Degn i boksen som cheftræner.

Han havde allerede varslet en stil, der lægger sig meget op ad det, som man hidtil har set fra høgene i denne sæson.

Kampens første leverstød blev sat ind af White Hawks, der udnyttede et powerplay til at score seriens første mål.

Powerplayspillet var lettere usammenhængende, men det var ligegyldigt, da Radim Piroutek stod klar med en styring på et forsøg fra Emeli Räsänen.

Glæden over frederikshavner-føringen blev en kort en af slagsen, for Esbjerg slog tilbage med det samme.

Første kvartfinalekamp i ishockey mellem Frederikshavn White Hawks og Esbjerg Energy, i Frederikshavn fredag den 11. marts 2022. Radim Piroutek scorede til 1-0. Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

Umiddelbart efter åbningsscoringen trykkede Esbjerg på i hjemmeholdets zone, hvor puck og samtlige 10 markspillere tog permanent ophold indtil Rasmus Bjerrum et par minutter senere kunne udligne til 1-1 efter et tung og insisterende pres fra Esbjerg.

I situationen kunne Frederikshavn med en smule mere skarphed have fået skiftet alle mand ud, da man langt om længe fik pucken ud af egen zone, men den mulighed blev forpasset. I stedet fik Esbjerg hurtig send pucken ind i zonen igen, og denne gang resulterede det i en udligning til 1-1 fra Rasmus Bjerrums stav.

I de efterfølgende minutter bølgede kampen frem og tilbage i en åben slagudveksling. Der var slutspilsstemning. På tilskuerpladserne skabte mange lokale fans og et støjende kontingent Esbjerg-supportere en fremragende lydkulisse.

På banen var der saft og kraft i samtlige skøjtetag, og tacklinger. Netop en tackling fra Emeli Räsänen skabte vrede i Esbjerg-boksen. Valdemar Ahlbergs ansigt kom i ubehagelig nærkontakt med Räsänens albue eller skulderparti. Det afstedkom blod på isen, en groggy Esbjerg-spiller og en flok rasende vestjyder, der hamrede med døren til udskiftningsboksen, som var det en døren på en udkørt Lada, der havde problemer med at åbne og lukke.

Efter et videogennemsyn fra dommerne var der marchordre til Räsänen, der fik fem minutter plus game for sin tackling på Valdemar Ahlberg.

Det efterfølgende undertal skøjtede White Hawks glat igennem. Esbjerg fik kun i korte sekvenser etableret sig i hjemmeholdets zone.

Frederikshavn White Hawks - Esbjerg Energy 4-2 Periodecifre: 1-1, 2-0, 1-1 Mål: 1-0 Radim Piroutek (7.45), 1-1 Rasmus Bjerrum (9.59), 2-1 Jonathan Brinkman (29.16), 3-1 Aleksi Halme (32.40), 3-2 Grayson Downing (50.56), 4-2 Sebastian Brinkmann (58.22) Tilskuere: 2047 Dermed fører Frederikshavn White Hawks serien 1-0. VIS MERE

De midterste 20 minutters hockey stod der Frederikshavn på. Vendelboerne fik i flere omgange trykket godt på mod Esbjerg-målet. Cirka halvvejs gennem perioden blev Jonathan Brinkman spillet i himlen af Christopher Frederiksen, og den mulighed udnyttede han til at skrabe pucken ind i et tomt mål.

Godt blev til fantastisk for høgene, da Aleksi Halme hamrede pucken op i det ene målhjørne, da han i et ret hektisk powerplay fik for meget plads. Den mulighed lod han ikke gå fra sig, og så var White Hawks oppe med to.

Bedst som det så ud til at glide Frederikshavns vej, blev hjemmeholdet ramt af en udvisning, der fik utilfredsheden til at vinde indpas blandt den nordjyske del af publikum. Mads Larsen så ud til at blive hægtet af en Esbjerg-spiller, hvilket betød, at han uforvarende skøjtede ind i Esbjergs keeper Eamon McAdam. Det afstedkom en udvisning til Larsen, hvilket fik White Hawks-tilhængerne til at pifte i tinnitusfremkaldende decibel-tal.

Som i de foregående tilfælde lykkedes det dog hjemmeholdet at holde Esbjerg fra fadet i de efterfølgende undertals-minutter. Det virkede nærmest som om, Frederikshavn var sin egen værste fjende i dele af kampen.

Flere gange opstod der mere eller mindre farlige situationer, når White Hawks-spillerne ikke formåede få pucken ekspederet ud over egen blå linje. Esbjergs offensive tiltag og chanceskabende spil var til gengæld til at overse i anden periode.

Tredje periode blev indledt bedst af Esbjerg, der kom ud med den energi, som klubbens efternavn antyder, der bør være. Et solidt tryk mod Frederikshavn-keeper Tadeas Galansky førte dog ikke andet end lidt tjatværk med sig.

Frederikshavn White Hawks var derimod tæt på at sætte det afgørende stød ind, da man spillede sig frem til periodens største chance med under 10 minutter tilbage af kampen. Pucken var centimeter fra at ramme bladet af en nordjysk stav, der ved kontakt ville have været lig med en scoring til 4-1.

I stedet var det Esbjerg, der slog kontra og udnyttede en fejl fra Frederikshavn. Grayson Downing takkede for tilbuddet og reducerede til 2-3.

Fra at have været på knockoutens rand var det nu Esbjerg, der styrede kampen og pressede Frederikshavn mod tovene i ishockeymæssig forstand.

Esbjergs frygtede førstekæde med grundspillets pointkonge Felix Scheel begyndte stille og roligt at røre på sig, men White Hawks var stadig i god kontrol. Inden Esbjerg nåede at pille keeperen ud i kampens slutfase, slog White Hawks kontra.

Sebastian Brinkmann afsluttede et flot komponeret angreb, da han takkede for en perfekt tværpasning fra Christopher Frederiksen. 4-2-scoringen sendte Esbjerg til tælling, og første runde gik til White Hawks. Nu bliver det store spørgsmål, om Esbjerg kan rejse sig og vinde kamp to på søndag hjemme i egen hal.