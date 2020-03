White Hawks smed chancen for at nå tredjepladsen

ISHOCKEY:Fredag aften havde Frederikshavn White Hawks en god chance for at hente ind på SønderjyskE på Metal Ligaens tredjeplads i grundspillet.

Men sønderjyderne vandt 2-0 i Frederikshavn, og dermed kan høgene kun hoppe op på en fjerdeplads inden slutspillet.

I en tom Nordjyske Bank Arena måtte nordjyderne altså opgive drømmen om tredjepladsen.

5







Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kun fem minutter inde i kampen kom gæsterne foran efter en dommerafretning, hvor Josh MacDonald scorede. I anden periode kom sønderjyderne også stærkt ud mod Frederikshavn White Hawks.

Her så udeholdet især stærke ud og kunne udbygge føringen kun 30 sekunder inde i perioden. Her stod Martin Eskildsen for målet til 0-2.

Dermed skal Frederikshavn White Hawks nu på jagt efter hjemmebanefordelen i kvartfinalerne, som fjerdepladsen giver. I øjeblikket er Rungsted på fjerdepladsen, og White Hawks har ét point op til de forsvarende mestre.